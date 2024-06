Paolla Oliveira para tudo com look com colar de concha gigante: 'Deusa'

De vestido colado e colar de concha gigante, Paolla Oliveira para tudo ao se exibir em look cheio de atitude; veja a produção da atriz

A atriz Paolla Oliveira deu um show de beleza e estilo em sua rede social ao postar novas fotos nesta terça-feira, 11, exibindo-se de forma deslumbrante em uma piscina de um hotel em Portugal. Usando um look cheio de atitude, ela roubou a cena.

Com um vestido preta com estampa de planta, óculos de grife, chinelos, bolsinha de franja e um colar nada discreto com conchas gigantes, a namorada de Diogo Nogueira não passou despercebida e impactou com sua produção.

"E aí, tô bonitinha?", brincou a artista na legenda com um trecho da música que viralizou nas redes sociais nos últimos tempos. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a famosa de elogios. "Diogo nogueira é o único brasileiro que tem uma princesa", falaram. "Deusa", enalteceram outros.

Ainda nos últimos dias, Paolla Oliveira chamou a atenção ao aparecer com um vestido de onça e relembrando sua fantasia o Carnaval que deu o que falar. Após usar o look na folia, quebrando tabus com seu corpo real e superando as críticas, a artista se emocionou ao compartilhar a experiência no Fantástico. "Um dia, eu deitada, numa espécie de sonho, falei: quero ser uma alegoria. Quero fazer parte dessa escola diferente. Quero me transformar junto com a minha bateria. Isso é uma loucura minha completamente", explicou. "Tenho vontade de chorar. Não tenho conseguido falar, é muito mais do que eu esperava", declarou.

Paolla Oliveira teve dublê de perna

Recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast Quem Pode, Pod.