Paolla Oliveira causa ao surgir com vestido de onça: 'Parou o Brasil'

Após fantasia de onça no Carnaval, Paolla Oliveira causa ao apostar em vestido colado com a estampa; veja como a atriz ficou

A atriz Paolla Oliveira causou nesta terça-feira, 28, ao compartilhar fotos usando um vestido com estampa de onça. Brincando com um meme feito pelo seu fã clube, de um clique dela ao lado de uma onça, a famosa usou o registro para exibir seu look arrasador.

Usando a peça bem colada ao corpo e animal print, a namorada de Diogo Nogueira impactou com sua beleza. Desfilando com a roupa e fazendo carão, a musa não passou despercebida e arrancou elogios dos seguidores na rede social.

Nos comentários da publicação, os fãs não deixaram de admiraram a beleza e atitude da musa, que causou no Carnaval ao surgir com uma fantasia de onça. "A onça que parou o Brasil! Maravilhosa", escreveram. "Você é um acontecimento", disseram outros.

Após usar o look carnavalesco, quebrando tabus com seu corpo real e superando as críticas, a artista se emocionou ao compartilhar a experiência no Fantástico. "Um dia, eu deitada, numa espécie de sonho, falei: quero ser uma alegoria. Quero fazer parte dessa escola diferente. Quero me transformar junto com a minha bateria. Isso é uma loucura minha completamente", explicou. "Tenho vontade de chorar. Não tenho conseguido falar, é muito mais do que eu esperava", declarou.

Nas últimas semanas, Paolla Oliveira chamou a atenção ao postar cliques raríssimos com a mãe para celebrar o Dia das Mães. Mas, a famosa surpreendeu ao mostrar que é a cara do pai ao também postar fotos raras com ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira teve dublê de perna

Recentemente, Paolla Oliveira revelou que já teve dublê de pernas ao fazer um comercial. "Eles achavam que [minha] coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam", relembrou durante sua participação no podcast Podpah.

É bom lembrar que a famosa já desabafou anteriormente por conta das críticas que recebe sobre seu corpo durante a época de Carnaval: “Eu era a perfeita, e isso não existe. Eu era a que estava dentro dos padrões, a sexy. Estava um mundo maravilhoso. Só que eu coloco a minha roupa que eu amo e me sinto à vontade para ir no Carnaval e começa”, a atriz lamentou durante o podcast Quem Pode, Pod.