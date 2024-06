Ana Paula Siebert revela segredo de look coreano: 'Bem armado'

Na Coreia, influenciadora Ana Paula Siebert revela truque de look coreano ao apostar em traje típico de festa do país; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert Justus, está na Coreia do Sul e surpreendeu ao surgir com um traje típico de festa usado pelas coreanas. Nesta terça-feira, 11, a loira compartilhou um vídeo se transformando com a roupa e impressionou ao revelar um truque usado pelas nativas.

Ao colocar várias roupas, a famosa contou que esse é o segredo do volume do look das coreanas. A loira então apareceu com um vestido bem cheio, com cores vibrantes e com estampas de flores. O resultado da caracterização especial chamou a atenção dos internautas.

"Comecei meu primeiro dia em Seoul, me sentindo uma coreana de verdade! Reparem quantas camadas elas usam embaixo para ele ficar bem armado… e eu nem filmei todas! Esse vestido é utilizado como roupa formal durante as festas e celebrações tradicionais, gostaram?", mostrou a esposa do empresário.

Nos comentários, os internautas admiraram o look típico e cheio de cultura. "Adorei", aprovaram. "Sempre elegante", escreveram. "Maravilhosa em qualquer lugar", falaram sobre o bom gosto da influenciadora.

Na última semana, antes da viagem, Ana Paula Siebert marcou presença no leilão do jogador Neymar Jr. ao lado de Roberto Justus. Vale lembrar que os famosos se casaram em uma cerimônia luxuosa em 2015. Juntos, são pais da pequena Vicky, que recentemente completou quatro anos e recebeu uma festa luxuosa dos pais.

