Paolla Oliveira se emociona ao falar de sua fantasia: 'Vontade de chorar'

Ao falar da inspiração e propósito de sua fantasia de onça no Carnaval, Paolla Oliveira se emociona ao explicar mensagem que desejou passar

A atriz Paolla Oliveira se emocionou ao falar sobre sua participação no Carnaval este ano. Em entrevista ao Fantástico, a Rainha de Bateria da Grande Rio falou sobre sua fantasia de onça na avenida e impactou ao querer chorar ao explicar sua escolha.

Quebrando tabus com seu corpo real e superando as críticas, a artista falou sobre ter se vestida com a roupa arrasadora para sambar. "Um dia, eu deitada, numa espécie de sonho, falei: quero ser uma alegoria. Quero fazer parte dessa escola diferente. Quero me transformar junto com a minha bateria. Isso é uma loucura minha completamente", explicou.

Paolla Oliveira então ficou bastante emocionada ao ser questionada sobre a mensagem que a transformação em onça passa a outras mulheres. "Tenho vontade de chorar. Não tenho conseguido falar, é muito mais do que eu esperava", declarou.

Derramando lágrimas, a atriz explicou melhor sua proposta. "Pra mim era uma diversão, mas tudo que falo vem muito do que eu passei, do sofrimento, de pessoas próximas, então é muito verdadeiro e acho que todo mundo entendeu. Se transformem no bicho que vocês quiserem nessa vida, travem as batalhas que vocês precisarem para ser a onça de vocês, linda e reluzente, na avenida da vida", declarou.

Paolla Oliveira revela perrengue com fantasia de onça:

Na madrugada da última segunda-feira, 12, Paolla Oliveira, conhecida por sua presença marcante no Carnaval, roubou completamente a cena ao exibir uma fantasia que a transformava em 'onça' no desfile da Grande Rio. A atriz chamou a atenção com o adereço de cabeça que virava um capacete do animal, cobrindo totalmente o seu rosto.

Ainda no 2º dia de desfiles na Sapucaí, a musa marcou presença em um dos camarotes e contou que passou perrengue com a fantasia, que atrapalhava sua visão. O adereço era acionado por meio de controle remoto.

"Era superconfortável! A cabeça era um pouco pesada, com o mecanismo e toda cravejada em cristais. O mais difícil é porque eu não ouvia direito e eu não enxergo quando ela abaixa. Era no escuro. Hoje eu vi os vídeos e eu estava correndo. Como é que eu corri? Eu não sei. Como eu dei conta? Tem coisa que só acontece ali. Já me confirmaram como rainha ano que vem, nem me perguntaram. E se eles quiserem, a gente volta!", disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

Apesar do perrengue, a Rainha da Bateria da Grande Rio compartilhou sua satisfação com o resultado do desfile. "Foi mais do que eu queria! Todo ano a gente vem com um monte de expectativa e é sempre lindo. E este ano parece que aconteceu uma magia diferente. A bateria estava posicionada numa parte do desfile que representava transformação, então eu acho que estava no tema. E aí foi toda essa comoção, eu fiquei muito feliz." Veja a fantasia aqui.