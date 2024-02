Paolla Oliveira impressona ao cair no samba em trio de Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira marcou presença no trio elétrico do namorado, o cantor Diogo Nogueira, e esbanjou gingado ao cair no samba

A atriz Paolla Oliveira marcou presença no trio elétrico do namorado, o cantor Diogo Nogueira, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sempre deslumbrante, ela ajudou a agitar os foliões presentes no local e provou mais uma vez seu talento no samba.

Em suas redes sociais, a artista abriu o álbum de fotos e mostrou diversos registros especiais do momento. Para curtir o Carnaval ao lado do companheiro, ela apostou em uma e biquíni prateado. Para completar o look e arrasar ainda mais, Paolla escolheu correntes brilhantes.

Nas imagens compartilhadas por ela, é possível observá-la bastante animada enquanto Diogo Nogueira canta suas músicas. A musa, que fez uma linda performance no desfile da Grande Rio, esbanjou gingado e caiu no samba.

A multidão que seguia o trio do sambista não poupou energia e fez questão de aplaudir Paolla Oliveira durante todo o percurso. Nos comentários da postagem, diversos fãs da atriz também fizeram questão de elogiá-la.

"É muito linda, simpática e elegante!", destacou uma internauta. "Linda e com uma felicidade que transborda Carnaval!", declarou outra. "Que energia esse casalzão!", se derreteu uma terceira.

Recentemente, a artista agitou a web ao surgir dançando a música 'Macetando', parceria de Ivete Sangalo e Ludmilla. Esbanjando um gingado único, Paolla Oliveira foi bastante elogiada ao mostrar que aprendeu a coreografia do hit que se tornou o grande sucesso do Carnaval 2024.

Diogo Nogueira se derrete por Paolla Oliveira em desfile de Carnaval

O cantor Diogo Nogueira mostrou que é muito apaixonado por sua namorada, a atriz Paolla Oliveira, com uma nova publicação em suas redes sociais. Após a linda performance da artista no desfile da Grande Rio, no Carnaval do Rio de Janeiro, ela ganhou uma declaração de seu amado nesta segunda-feira, 12.

Em seu perfil oficial do Instagram, Diogo publicou um vídeo onde a amada apareceu desfilando como Rainha de Bateria na Sapucaí. No registro, Paolla arrasou com sua fantasia de onça e exibiu suas curvas maravilhosas em sua apresentação impecável.

Na legenda da publicação, o pagodeiro se derreteu pela atriz e mostrou seu lado apaixonado para todos os fãs. "Sem palavras pra descrever esse espetáculo!!! PARABÉNS rainha @paollaoliveirareal. Te amo minha onça", escreveu Diogo, que mostrou bem de pertinho a fantasia impressionante de Paolla. Confira!