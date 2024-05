Sobrinha de Ayrton Senna destaca legado do tio: 'Símbolo de esperança'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bianca Senna, sobrinha de Ayrton Senna, avalia legado do piloto no cenário brasileiro e detalha sobre homenagens ao tio

A data de 1º de maio ficou marcada na memória dos brasileiros. Isso porque, há 30 anos atrás, o país perde um dos seus maiores ídolos, Ayrton Senna (1960-1994). Em entrevista à CARAS Brasil, a sobrinha de Ayrton, Bianca Senna, compartilha sobre trajetória do tio e destaca seu legado:"Símbolo de esperança".

Durante a conversa, Bianca comenta sobre suas lembranças com Ayrton Senna. Ela reforça que tem boas memórias das viagens em família para Angra dos Reis e dá mais detalhes sobre como era o piloto de Fórmula 1 longe dos holofotes.

"Cada dia era uma aventura diferente. O Ayrton era muito ativo, então estávamos sempre em movimento. Seja andando de jetski, de barco, esquiando, jogando algum jogo, nadando, ou planejando alguma brincadeira contra alguém. O Ayrton fora do ambiente de corrida era muito carinhoso, divertido, sempre brincalhão", confessa.

"Meu tio era um símbolo de esperança para o Brasil. Na época em que ele corria, o país passava por um momento muito instável em aspectos sociais, políticos e econômicos. Ao erguer a bandeira brasileira no pódio, ele deixava uma mensagem de inspiração para a torcida. Por isso, acredito que ele representa o instinto de seguir em frente, de não desistir dos sonhos, como um símbolo de acreditar no potencial de cada um", compartilha.

HOMENAGENS

Além de parente do piloto de Fórmula 1, Bianca também é CEO da Senna Brands, que tem como objetivo perpetuar a história e o legado do Ayrton e construir as marcas Senna e Senninha para que elas reflitam o DNA dele, de sempre inspirar as pessoas a desenvolverem todo o potencial que possuem.

Para homenagear a memória de Ayrton Senna, Bianca comenta que a Senna Brands, junto com o Instituto Ayrton Senna, marcas parceiras e governos está promovendo uma programação global de tributo ao grande ídolo brasileiro.

"Neste ano, anunciamos o lançamento global da série Senna, uma superprodução da Netflix em 6 episódios que vai contar a vida a carreira do Senna e promete emocionar fãs que o viram correr e conquistar as novas gerações".

"Isso sem falar nos lançamentos de novos produtos que trazem o estilo de vida e a memória do Ayrton para o cotidiano dos fãs. E, claro, as homenagens espontâneas feitas por admiradores que no enchem de alegria e ajudam a perpetuar o legado do Ayrton", complementa.

Além disso, entre as comemorações fora do Brasil, na Itália, a cidade de Ímola abriu para visitação exposições de fotos e prepara eventos no autódromo Enzo e Dino Ferrari, incluindo um jogo amistoso de futebol entre Brasil e Itália com times juvenis. Entre outras programações.