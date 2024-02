Angélica abre álbum de fotos de Carnaval em família: "Delícia"

Após curtir o Carnaval com a família na praia, Angélica abre álbum de fotos de seu feriado e encanta seus seguidores; confira!

Longe da folia, a apresentadora Angélica mostrou que sabe aproveitar o Carnaval. Ao lado de sua família, a loira decidiu apostar em dias mais calmos e curtir uma viagem com seu marido, o apresentador Luciano Huck, e sua filha caçula, Eva, de 11 anos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a famosa abriu o álbum de fotos do feriado, onde aproveitou os dias quentes para se divertir na praia. De biquíni, Angélica exibiu seu corpo impecável na areia e mostrou alguns passeios do trio. Juntos, ela e Luciano posaram grudadinhos em diversos pontos turísticos do local visitado.

"Meu tipo de Carnaval", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores lhe encheram de elogios. "Que lindezaaaaaaa", disse a atriz Carolina Dieckmann. "Melhor escolha de carnaval, lindos", disparou um fã. "Delícia", escreveu outro. "Que maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Filhos de Luciano Huck e Angélica marcam presença em camarote acompanhados

Longe dos pais durante o Carnaval, os filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício e Joaquim Huck, marcaram presença em um camarote durante o Desfile das Campeãs do Carnaval, na Sapucaí, Rio de Janeiro. Acompanhados por namoradas e amigas, os jovens caíram na noitada e curtiram a folia longe dos olhos dos pais.

Joaquim, o mais velho com 18 anos, chegou ao evento e fez questão de posar ao lado de sua amada, a jovem atriz Manoela Esteves. Discreto como sempre, ele apareceu sério diante das câmeras, mas foi possível notar que o rapaz combinou seu abadá com o da namorada, que elevou o nível da produção com aplicações de brilho e transparência. Durante o evento, o casal foi visto em clima de intimidade, trocando beijos enquanto acompanhavam os desfiles das mais prestigiadas escolas de samba.

Já Benício, que está com 16 anos, apareceu acompanhado de uma amiga, que ainda não teve a identidade confirmada. Eles posaram juntos na entrada do evento, mas mantiveram distância, sem demonstrações de carinho. A morena misteriosa surgiu super sorridente com um conjunto de brilho, enquanto o herdeiro dos apresentadores usava abadá personalizado.

Durante a noite, entretanto, Benício e sua colega mudaram a postura de amizade e foram vistos aos beijos sem se esconder das câmeras. Até o momento, o jovem não revelou se estão em um relacionamento sério e quem é a sortuda que pode ter ganhado o coração de um dos herdeiros dos comunicadores da Globo.