Filhos de Luciano Huck e Angélica marcam presença em camarote acompanhados

Filhos de Luciano Huck e Angélica, Benício e Joaquim Huck curtem Desfile das Campeãs do Carnaval ao lado de namorada e amiga

Na noite do último sábado, 2, os filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício e Joaquim Huck, marcaram presença em um camarote durante o Desfile das Campeãs do Carnaval, na Sapucaí, Rio de Janeiro. Acompanhados por namoradas e amigas, os jovens caíram na noitada e curtiram a folia longe dos olhos dos pais.

Joaquim, o mais velho com 18 anos, chegou ao evento e fez questão de posar ao lado de sua amada, a jovem atriz Manoela Esteves. Discreto como sempre, ele apareceu sério diante das câmeras, mas foi possível notar que o rapaz combinou seu abadá com o da namorada, que elevou o nível da produção com aplicações de brilho e transparência.

Durante o evento, o casal foi visto em clima de intimidade, trocando beijos enquanto acompanhavam os desfiles das mais prestigiadas escolas de samba. Manoela apareceu bem séria enquanto recebia carinhos de Joaquim. Mesmo assim, os namorados não passaram despercebidos e atraíram os holofotes em meio a agitação da noite.

Filho de Luciano Huck e Angélica, Joaquim posa ao lado da namorada - Foto: André Moreira/AgNews

Já Benício, que está com 16 anos, apareceu acompanhado de uma amiga, que ainda não teve a identidade confirmada. Eles posaram juntos na entrada do evento, mas mantiveram distância, sem demonstrações de carinho. A morena misteriosa surgiu super sorridente com um conjunto de brilho, enquanto o herdeiro dos apresentadores usava abadá personalizado.

Durante a noite, entretanto, Benício e sua colega mudaram a postura de amizade e foram vistos aos beijos sem se esconder das câmeras. Até o momento, o jovem não revelou se estão em um relacionamento sério e quem é a sortuda que pode ter ganhado o coração de um dos herdeiros dos comunicadores da Globo.

Filho de Luciano Huck e Angélica, Benício posa ao lado da amiga - Foto: Dilson Silva/AgNews

Vale ressaltar que além de Joaquim e Benício, Luciano e Angélica também são pais da pequena Eva, que está com 11 anos e não participou do evento. Enquanto os filhos marcavam presença no desfile, os apresentadores se afastaram dos holofotes e parecem ter aproveitado o fim da folia para curtir alguns momentos ao lado da filha caçula.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Huck (@lucianohuck)

Filho de Luciano Huck teve outra namorada:

Manoela Esteves não foi a única jovem a cair nas graças do filho mais velho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. É que Joaquim Huck já se envolveu com outra pretendente durante sua adolescência. Antes de engatar o relacionamento com a atriz, o rapaz teve outro namoro sério quando tinha apenas 14 anos de idade e apareceu de mãos dadas com Isabella Hohn.

Na época, os dois foram flagrados juntos na área VIP do evento, onde Joaquim estava ao lado de Luciano Huck e Angélica. Mas o relacionamento desmanchou e algum tempo depois, ele assumiu seu namoro com Manoela. O casal, que se conheceu na escola há mais de dois anos, vive romance desde 2021. Saiba quem é a segunda garota a viver namoro com o filho de Angélica.