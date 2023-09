Filho de Luciano Huck teve outra namorada antes de Manoela Esteves; saiba quem

Joaquim, primogênito de Luciano Huck e Angelica, está no segundo namoro sério

Joaquim (18), primogênito de Luciano Huck (52) e Angelica (49), se tornou assunto neste final de semana ao aparecer do lado de sua atual namorada, Manoela Esteves, em um festival de música. Antes de engatar o relacionamento com a atriz, o filho dos apresentadores teve outro namoro sério.

Em 2019, quando tinha apenas 14 anos, o jovem deu o que falar ao aparecer em outro festival de música de mãos dadas com Isabella Hohn. Na época, os dois foram flagrados juntos na área VIP do evento, onde Joaquim estava ao lado de Luciano Huck e Angelica .

Isabella é filha dos dentistas Carla Hohn e Alexander Hohn, que faleceu em agosto daquele ano. A jovem conheceu Joaquim através de um grupo de amigos em comum. Os dois haviam engatado o namoro em meados de setembro de 2019.

Na época, a mãe da adolescente afirmou que se preocupava com a exposição da filha, que também tinha 14 anos. "Ela é uma menina como outra qualquer, que tem uma mãe que é super presente, tinha um pai que era extramente presente e exigente e que estaria muito preocupado com essa exposição."

Hoje Isabella tem 18 anos e é bastante discreta quanto à vida pessoal. Ela possui pouco mais de 1.400 seguidores em seu perfil do Instagram, em que mostra suas viagens, looks e momentos especiais ao lado de amigos.

Manoela Esteves, atual namorada de Joaquim, tem a conta fechada no Instagram, mas já protagonizou alguns momentos ao lado do filho de Luciano Huck além da presença no festival de música. Em janeiro de 2021, a jovem passou o Réveillon com a família de Joaquim em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

CONFIRA FOTOS DE ISABELLA HOHN, PRIMEIRA NAMORADA DO FILHO DE LUCIANO HUCK: