Britney Spears entra em briga 'física' com namorado, diz site

Britney Spears protagonizou uma briga acalorada com o novo namorado, Paul Soliz, na última quarta-feira, 1, diz site; confira os detalhes

Na noite da última quarta-feira, 1, Britney Spears viralizou na mídia internacional por protagonizar uma suposta briga com o novo namorado, Paul Soliz. A famosa chegou acompanhada do parceiro em um hotel em Los Angeles, nos EUA, e um hóspede teria chamado a polícia após ouvir gritos e ameaças da artista.

De acordo com fontes do TMZ, foi relatado à polícia que uma mulher, possivelmente Britney, estava assediando e ameaçando funcionários e hóspedes de um hotel. Os policiais responderam à chamada por volta das 22h30, mas não encontraram evidências suspeitas e deixaram o local.

O veículo ainda relatou que o casal estava bebendo quando foram para o quarto, por volta das 23h. Enquanto estavam sozinhos, ambos teriam se envolvido em uma briga que, segundo fontes, se tornou física, com Britney, inclusive, machucando a perna na discussão.

A estrela também estaria 'descontrolada' no corredor da acomodação, aos gritos, e os outros hóspedes pensaram que ela estaria tendo um surto. Por conta disso, uma ambulância foi chamada, chegando depois da meia noite. Os profissionais de saúde tiveram uma conversa com Britney, que deixou o hotel com um travesseiro e cobertor envolvidos em seu corpo. A cantora deixou o local sem seus seguranças ou o namorado, e testemunhas relataram que ela estava visivelmente chorando.

Quem é o namorado de Britney Spears?

Com o fim do casamento com Sam Asghari, Britney Spears foi fotografada com Paul Richard Soliz pela primeira vez em agosto de 2023. Ambos estavam no carro da cantora, com o ex-funcionário no banco do passageiro.

Segundo o Page Six, ele teria sido contratado há cerca de dois anos para trabalhar para a artista no papel doméstico, na função de “limpar banheiros, esfregar o chão e recolher o lixo”.

O que chama a atenção é o passado polêmico de Paul. Em abril de 2014, ele foi condenado por perturbação da paz, além de ser acusado de colocar crianças em perigo, o que foi indeferido devido a uma negociação de confissão, de acordo com os autos do tribunal.

Em 2016, foi condenado por dirigir sem carteira, embora uma acusação adicional por dirigir com a carteira suspensa tenha sido descartada devido a um acordo de confissão. O mais recente problema legal ocorreu no ano passado, enquanto, segundo fontes, ele já trabalhava para Spears.

Ainda segundo os autos do tribunal, Soliz foi condenado por porte criminoso de arma de fogo em dezembro de 2022.

O novo caso surgiu durante o turbulento divórcio de Spears e Asghari, no qual ele a acusou de traição e agressão enquanto ele dormia. O modelo iraniano chegou, inclusive, a levar a cantora ao tribunal em busca de parte de sua fortuna, apesar de terem assinado um acordo pré-nupcial antes de se casarem em junho de 2022.