Ex-BBB Fernanda relembra bronca na produção do reality show

A ex-participante do BBB 24 Fernanda Bande revelou que não tinha medo de provocar a produção do programa e relembrou uma situação em que deu bronca

A ex-BBB da edição de 2024 Fernanda Bande relembrou de uma bronca que deu na produção do programa em decorrência de uma falta de inclusão da cidade em que ela tinha nascido em uma das festas. Além do "puxão de orelha" em quem estava por trás do reality, Fernanda também lembrou que não tinha medo de agir daquela maneira, já que não havia um termo de expulsão para quem tomasse atitudes como as dela.

"Meu pensamento lá dentro era de que se eu não batesse em ninguém, ninguém iria me botar para fora. Não vi na regra que dar alguns esculachos ou xingar alguém seria motivo de expulsão, então eu falei: 'Eu não vou me calar, porque eu não estou aqui fingindo que eu vou curtir um pós ex-BBB, não!'. Eu queria o dinheiro", disse Fernanda durante um bate-papo com a influencer Valentina Bandeira, que após o programa ganhou seu talk show ao lado de Pitel, sua amiga no jogo, o Na Cama com Pitanda.

Fernanda relembra confusão da produção e bronca

Fernanda Bande nasceu no Rio de Janeiro, em Niterói, e se revoltou ao perceber que a produção havia se esquecido de colocar a sua cidade em uma plaquinha decorativa, mas que havia colocado a de Leidy Elin, uma das participantes que também era do Rio de Janeiro, de São Gonçalo especificamente: "Se tem São Gonçalo, tinha que ter Niterói. Cadê Niterói? Eu pegava o microfone e falava: 'Car*lh*, vocês não fazem nada direito".

Na festa em que armou a confusão, como Fernanda mesmo apontou, a cantora Ivete Sangalo era a atração e, percebendo a correção da sister, reforçou a correção, apontando que ela era de Niterói ao se referir a Nanda, o que deixou a ex-BBB satisfeita, já que queria que aquilo aparecesse no "ao vivo" da TV Globo.