Ex-atriz mirim de 'De Repente 30' impressiona por semelhança com Jennifer Garner

A ex-atriz mirim Christa Belle interpretou a versão mais jovem de Jenna Rink, posteriormente vivida por Jennifer Garner em 'De Repente 30'

Em 2004, os amantes de cinema conheciam o filme De Repente 30, estrelado por Jennifer Garnere por Christa Belle, que deu vida a versão mais jovem da personagem da veterana de Hollywood, Jenna Rink. Vinte anos depois, agora aos 32 anos, Christa surpreendeu os fãs da produção pela semelhança com Garner. Confira abaixo como ela está hoje em dia.

No filme, a protagonista Jenna, de 13 anos, pede para se tornar uma mulher mais velha e tem o desejo concedido, sendo então vivida na primeira parte por Christa, que tinha entre seus 12 ou 13 anos na época, e, posteriormente, por Jennifer.

Como está Christa agora?

Nos dias atuais, Christa ainda segue na carreira de atuação e divide seu cotidiano com seus mais de 400 mil seguidores, tendo entre eles Jade Picon com admiradora. Em seu feed, a estrela ostenta um lifestyle luxuoso e elegante. Além de atriz, a jovem também consegue tirar uma renda extra com a própria loja de joias, projeto que iniciou recentemente.

Com carinho, a atriz costuma a se recordar da época em que contracenou com Jennifer Garner e homenageous a franquia se fantasiando de Jenna, ao vestir o icônico vestido usado pela colega de trabalho. Para o visual perfeito, a artista, que se inseriu no mercado recentemente, desenvolveu algumas joias para combinar com a roupa inspirada no figurindo do filme e encantou os seguidores por causa do capricho em todos os detalhes.

No post comemorativo de vinte anos da franquia, a artista escreveu: "Vinte anos atras 'De Repente 30' estreiava nos cinemas e teve uma maravilhosa audiência por duas décadas. Vocês acreditam nisso? O tempo voa. Obrigada a todos que criaram esse filme e aos que amaram conhecê-lo, assim como amaram conhecer a Jenna Rink. Eu re-imaginei o vestido icônico com um pouco de brilho", escreveu ela.

Jennifer Garner em 'De Repente 30' (Foto: Reprodução/IMDb)