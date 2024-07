Lexa rebate acusação de dançarino: "Tenho testemunha"

Gabriel Felinto, apontado como pivô da separação de Lexa e MC Guimê, afirmou que a cantora pediu sua demissão em projeto na Globo

GabrielFelinto, ex-bailarino de Lexa, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para revelar que foi demitido de um trabalho na TV Globo por causa da cantora. Para quem não se lembra, ele foi apontado como pivô do fim do casamento da artista com MC Guimê.

"Lexa pediu minha demissão do Projac. Acabei de perder um trabalho. Fui contratado para dançar no ballet de um programa e em uma das apresentações ela participaria [onde eu estaria dançando]. Hoje cheguei no ensaio, ela estava presente e pediu para me desligarem do espetáculo, por pura vaidade e ego [no intuito de me prejudicar]", expôs ele.

"Devido ser a artista, ela consegue [ter] esse poder de pedir o desligamento de quem ela bem entender. E aí, eu deixo de exercer minha profissão. Algo que me dediquei e me dedico todos os dias para melhorar. É família, é isso. Tô aqui de frente pra praia, tentando entender e é isso que acabou de acontecer. Mano, que loucura! Acabei de perder um trabalho, tá ligado? Vocês têm noção do quanto isso é sério?", desabafou.

"Tipo assim, eu ralo muito. Desculpa o palavreado, mas eu me f*do muito pra trabalhar ou pra conseguir um trabalho. E aí, quando eu consigo, uma pessoa, por pura vaidade e ego, por ter um poder, por ser artista, escolhe pedir meu desligamento, escolhe pedir para me demitir, porque não quer dançar do meu lado", finalizou.

Lexa se pronuncia após acusação de bailarino

Após a repercussão da acusação de Gabriel, Lexa se pronunciou ao site Hugo Gloss. "Eu não pedi a demissão de ninguém, só pedi pra que não dançasse comigo. Outros artistas também se apresentarão além de mim. Só pedi que comigo não, por toda a exposição que já havia acontecido, pra não acontecer o que está acontecendo agora", justificou.

"Logo após, a produção me informou que optaram em liberá-lo, mas que ele receberia o cachê dele normalmente. Ou seja, ele não perdeu o dinheiro e as portas seguem abertas pra ele. Reafirmo, mais uma vez, que eu não pedi a demissão de ninguém e nem pra ele sair do quadro. Tenho testemunha. Só pedi, por desconforto, que não dançasse comigo no momento que eu fosse cantar. Só isso", completou.