Dançarino de Lexa, suposto pivô de sua separação, explica sua saída do balé da cantora

Gabriel Felinto, dançarino de Lexa e suposto pivô de sua separação com MC Guimê, abre o jogo sobre a sua saída do balé da cantora; confira!

O dançarino Gabriel Felinto, suposto pivô da separação de Lexa e MC Guimê, foi dispensado do balé da cantora. Nesta sexta-feira, 10, ele contou para seus seguidores nas redes sociais que não tinha mais vínculos profissionais com a cantora, com quem ele tem boatos de ter se envolvido recentemente.

Respondendo perguntas em uma caixinha nos stories de seu Instagram, o artista foi questionado sobre o seu sumiço dos palcos com a funkeira. "Você saiu do balé da Lexa?", disseram. Sincero, Gabriel foi super aberto sobre a sua situação profissional e esclareceu as dúvidas sem tocar no assunto do suposto affair com a famosa, que já está em um novo relacionamento com o ator Ricardo Vianna.

"A respeito disso, sendo bem sincero pra vocês: não sou eu que respondo pra vocês. Quem tem que responder pra vocês é a artista e a empresária. Da mesma forma que ela meteu a cara na internet pra falar que eu tô, que não é o caso, porque eu não sou mais chamado pra nada", iniciou.

Em seguida, ele ainda afirmou que havia entrado em contato com a equipe de Lexa para organizar seus horários de trabalho. “Recentemente, eu vim cobrar a agenda, perguntar, porque, querendo ou não, eu sou um profissional, eu vivo da minha arte, vivo do meu trampo", confessou.

Gabriel disse que recebeu uma resposta por email e assumiu que seus serviços não seriam mais requisitados pela cantora. "Sr. Felinto não temos nenhuma previsão de escalas para o sr. Sendo assim, aconselho a manter sua vida profissional com os demais artistas que deseje expor sua dança e não conte mais com as prestações de serviços com a Ferrattry Empreendimentos”, disse o comunicado.

Por fim, ele disse que irá seguir sua carreira por outro rumo. "Esse foi o último informe que recebi a respeito das minhas dúvidas. Perguntei se era para eu ensaiar e se eu estava escalado para algum show no mês de novembro. Essa foi a mensagem que recebi. O que dá a entender, obviamente, eu não tô, não faço mais parte. E eu não tenho contrato de exclusividade com ninguém, então, nós tá (sic) aí pra pista. Quem me chamar pra trampar, nós tá (sic) trampando", brincou.

Vale lembrar que Lexa e MC Guimê se separaram pela terceira vez em setembro. Na época, surgiram rumores de que a cantora havia traído seu ex-marido com Gabriel Felinto, que participava de seu balé havia um tempo. No entanto, nenhum affair foi confirmado publicamente.