Quem é Gabriel Felinto? Conheça o suposto pivô da separação de Lexa e MC Guimê

Saiba tudo sobre Gabriel Felinto, o dançarino de Lexa que foi suposto pivô de sua separação com MC Guimê

Os cantores Lexa e MC Guimê estão em processo de divórcio após oito anos de relacionamento. Segundo a jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, o suposto motivo do término foi uma traição por parte da cantora. O funkeiro teria recebido um vídeo comprometedor da então esposa e colocado um fim na relação.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Lexa traiu seu ex-marido com um dançarino de seu balé. A comunicadora apontou Gabriel Felinto, de 26 anos, como suposto pivô da separação. O artista é coreógrafo e modelo e já acompanha a cantora há algum tempo.

Os dois se conheceram em 2020, quando ele passou a trabalhar com Lexa. Juntos, eles já se apresentaram em diversas performances importantes, incluindo em festivais e programas de TV. Além da artista, Gabriel também já trabalhou em clipes de outros cantores, como MC Poze e Nego do Borel.

O dançarino é super ativo nas redes sociais, onde ele vive compartilhando parte de seu trabalho. Gabriel tem 24 mil seguidores no TikTok e mais de 8 mil no Instagram. Nas redes sociais, ele mostra um pouco do seu talento e recebe muitos elogios de seus admiradores.

MC Guimê alimenta os boatos de traição e Lexa debocha

Na madrugada deste sábado, 23, MC Guimê fez publicação misteriosa nos stories de seu Instagram e alimentou os boatos de traição por parte de Lexa. À espera de um show, o funkeiro refletiu com seus seguidores e chamou atenção para a sua fala.

"Estive pensando e refletindo. Vocês já foram em algum mercado comprar um pacote de bolacha, ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Acontece? Deixo aí a minha pergunta. Tchau, tchau!", disse o cantor.

Pela manhã, Lexa foi até seu Twitter e mandou uma suposta indireta debochada para o ex-marido."Bom dia! Hoje tem show em Manaus (fechado) e amanhã tem São Gonçalo! Bora trabalhar que tem muita conta pra pagar", escreveu a cantora. Seus fãs acreditam que a fala foi uma cutucada em Guimê, que possui uma dívida alta relacionada à compra de um apartamento de luxo em 2016.

Vale lembrar que em agosto, a justiça determinou que a cantora também respondesse pelas dívidas do ex-marido. Lexa tentou recorrer à isenção, alegando que havia se separado do marido no final de 2022, mas teve seu pedido negado após reatar com ele em janeiro.

