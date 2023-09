MC Guimê faz reflexão misteriosa e levanta boatos de traição: "É normal?"

Após anunciar sua separação de Lexa, MC Guimê faz reflexão misteriosa para seus seguidores e alimenta boatos sobre o término; confira!

Na última quinta-feira, 21, os cantores Lexa e MC Guimê surpreenderam a todos ao anunciarem o término de seu casamento após oito anos juntos. Apesar do motivo não ter sido revelado ao público, algumas especulações surgiram entre os internautas.

Segundo a jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, do Balanço Geral, a separação foi motivada por uma traição. Na sexta-feira, 22, ela revelou que Guimê havia recebido um vídeo comprometedor de Lexa com um de seus bailarinos.

Durante a madrugada desse sábado, 23, o funkeiro fez uma publicação misteriosa em seus stories do Instagram, que intensificaram os rumores de infidelidade. Ao esperar o horário para subir aos palcos para fazer um show, Guimê publicou uma reflexão para seus seguidores.

"Estive pensando e refletindo. Vocês já foram em algum mercado comprar um pacote de bolacha, ou biscoito, assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar? Não sei, isso é normal? Acontece? Deixo aí a minha pergunta. Tchau, tchau!", disse o cantor.

Vale lembrar que o ex-casal já havia se separado duas vezes antes de colocarem um ponto final de vez no relacionamento. A primeira vez foi no fim de 2022, pouco antes das festas de fim de ano. No entanto, os dois reataram dias antes de Guimê ser confirmado como participante do Big Brother Brasil 23.

A segunda aconteceu quando o cantor foi expulso do reality show por importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez. Na época, Lexa fez uma série de publicações destacando o quanto estava sofrendo.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses pra ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu tô assustada, triste e decepcionada. Dói demais. Eu tô arrasada. Eu tô no fundo do poço. Tô machucada. E não tenho forças pra nada", confessou.

O relacionamento foi somente reatado meses depois, quando os dois surgiram aos beijos em uma praia em Portugal. No entanto, a volta durou apenas algumas semanas, até eles anunciarem a separação após tentarem diversas vezes fazer o casamento funcionar.