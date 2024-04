Ex do filho de Faustão surge aos beijos com novo namorado

Ex-namorada de João Guilherme Silva, Schynaider Moura é flagrada com seu namorado em evento neste domingo, 28

Ex-namorada do apresentador João Guilherme Silva, filho de Faustão, a modelo Schynaider Moura assumiu seu novo namorado neste domingo, 28. Após rumores de que estaria vivendo um novo romance, ela surgiu aos beijos com o executivo Bruno Garfinkel.

Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto trocavam beijos e carinhos nos bastidores de uma corrida de carros, a Porsche Cup, em São Paulo.

Os primeiros rumores sobre o novo romance surgiram em fevereiro, apenas três meses após o fim do namoro dela com João Guilherme Silva.

Fim do namoro de Schynaider e João Guilherme

O namoro do filho de Faustão, João Silva, e a modelo, Schynaider Mourachegou ao fim em novembro de 2023. Segundo confirmado pela equipe do ex-casal ao jornalista Leo Dias, o jovem apresentador não está mais com a influenciadora.

O término do relacionamento teria acontecido no fim de semana passado. Aos 19 anos, o herdeiro do comunicador e a modelo, de 35 anos, não estariam com pensamentos parecidos e isso teria dado uma crise na relação.

"Após quase dois anos de relacionamento, João Silva e Schynaider Moura neste momento não formam mais um casal. A decisão foi de comum acordo e o respeito, amor e carinho prevalecem sempre. Eles seguem como amigos e torcendo muito pela felicidade do outro", avisou a equipe para o jornalista.

Nas últimas semanas, antes de estrear seu novo programa na Band, João Silva marcou presença no casamento e Ronaldo com Schynaider Moura.