Lexa anuncia fim do casamento com MC Guimê: ‘Tentamos'

Lexa revela separação de MC Guimê poucos meses após reatarem o casamento

A cantora Lexa surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 21, ao anunciar o fim do casamento com o cantor MC Guimê. Por meio de um comunicado simples nas redes sociais, ela comentou que os dois decidiram seguir caminhos separados após tentarem a reconciliação.

“Oi gente, eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, mas decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto”, disse ela.

A equipe dela também emitiu um comunicado sobre a separação. "Em nome da assessoria de imprensa da artista Lexa, gostaríamos de informar que, após diversas tentativas, a cantora e o Mc Guimê decidiram seguir caminhos diferentes e anunciam o fim de seu casamento. Neste momento delicado, pedimos calma e respeito, entendendo que a Lexa prefere não se pronunciar por hora. Agradeço antecipadamente pela compreensão e respeito à privacidade da cantora Lexa", informaram.

A reconciliação deles foi anunciada em junho deste ano, quando fizeram um post nas redes sociais confirmando que estavam juntos. "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal", disse ela na época. Eles tinham se separado na época em que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob a acusação de importunação sexual.

Lexa falou sobre a decisão de reatar o casamento há pouco tempo

Em participação no PodCats, Lexa contou o que fez para perdoar MC Guimê e reatar o casamento. "Pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça. Eu podia muito bem acordar um dia e dizer: ‘Não dá, não consigo conviver com a problemática e situação'. Foi mais um tempo pra eu pensar, entender como estava a minha cabeça. E é aquilo, foi um momento de exposição", disse ela.

Então, ela completou: "Eu amo muito o Guimê, vi quantas coisas boas ele fez pra mim, levei isso em consideração. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso e acho que todo mundo tem essa compreensão. O primeiro passo para você desculpar alguém, é quando você vê da pessoa realmente mudança, quando a pessoa quer mudar, quer aprender".

Por fim, Lexa relembrou onde estava quando a cena da importunação aconteceu no reality show. "Quando tudo aconteceu eu estava em casa, fazendo uma festa, comemorado, quando tudo aconteceu eu me afastei", afirmou.