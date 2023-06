Lexa e Guimê reatam casamento após polêmicas no Big Brother Brasil 23

Cantora Lexa e funkeiro MC Guimê estavam com casamento abalado desde expulsão no BBB 23 por importunação sexual

Nesta sexta-feira, 9, a cantora Lexa usou suas redes sociais para anunciar que reatou seu casamento com o funkeiro MC Guimê. Os dois estavam com a relação abalada desde que o artista foi expulso do Big Brother Brasil 23, após ser acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro. Além dele, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato também foi expulso.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi a dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Mc Guimê, te amo”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que foi compartilhada no perfil oficial do Instagram de Lexa.

Nos comentários, famosos e internautas celebraram o retorno dos dois. “Sejam felizes”, comentou a ex-BBB e professora de educação física Larissa Santos, que era amiga de Guimê no reality. “Sejam felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à vocês”, apontou o apresentador Marcos Mion. “Uhuuuu! Que alegria! O amor sempre vence!”, celebrou a apresentadora Ticiane Pinheiro. "A sua felicidade só diz respeito a vocês, é muito fácil querer lacrar na internet fazendo o que os outros querem pra você, mas não viver o que o seu coração pede. Sejam felizes e que os erros virem aprendizado para que vocês possam seguir cada vez mais fortes e unidos", comentou uma outra.

Emoção!

Recentemente, Lexa se emocionou ao receber uma mensagem de sua família. O momento emocionante aconteceu durante uma participação da cantora no programa “Encontro” apresentado por Patrícia Poeta e Manoel Soares. Lexa recebeu depoimentos da mãe, Darlin Ferrattry, dos irmãos, Wenny e Isaac, e da avó, Dona Conceição.