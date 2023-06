Lexa se emociona com recado da família durante participação em Encontro

'Sou muito abençoada', declarou Lexa durante sua participação no Encontro desta quinta-feira, 08

Lexa se emocionou com uma surpresa para lá de especial no Encontro com Patrícia Poeta de quinta-feira, 08, Sua família mandou mensagens carinhosas falando como a cantora é na intimidade. Os depoimentos da mãe, Darlin Ferrattry, dos irmãos, Wenny e Isaac, e da avó, Dona Conceição, fizeram a artista se emocionar.

Emocionada, ela brincou: "Sei nem que horas são. Sou muito abençoada, tenho uma família muito maravilhosa".

"Meu sucesso é resposta das orações da minha avó, minha mãe, sou cercada de mulheres maravilhosas. Muito feliz de ser inspiração para minha irmã, minha mãe é minha vida, minha gata, minha avó também. Minha mãe, quando estou em dúvida em alguma coisa, ligo para ela. Minha parceira de vida", explicou.

A cantora também falou sobre seu novo lançamento, a nova música em parceria com Gustavo Mioto, "Flash Volta". Segundo a cantora, a mistura de sertanejo com pop era um desejo seu, já que queria lançar algo diferente do habitual que já vem fazendo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa reflete sobre a vida

Recentemente, a cantora Lexa fez um desabafo sobre a vida nas redes sociais. Ela contou que estava voltando do velório de uma pessoa da família do seu irmão e ficou pensativa. “Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria. Mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga”.

Então, ela falou sobre a despedida. “Estou tentando falar para descontrair também para não ficar nessa vibe, mas a gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão. Nós somos filhos de pais diferentes e é uma pessoa que fez parte da minha vida, mas estamos vivendo um dia chato. O dia está chovendo e está feio, meio que acompanhando o nosso humor”, afirmou.

Atualmente, Lexa vive uma fase separada de MC Guimê. Os dois estão afastados desde que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob acusação de importunação sexual. Eles ainda não confirmaram qual é o status do relacionamento deles.