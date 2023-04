Lexa faz desabafo: 'Não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida'

Lexa surge nas redes sociais após momento de despedida e faz desabafo sobre a atual fase de sua vida: 'Nenhuma palavra definiria'

A cantora Lexa (28) apareceu nos stories do Instagram nesta sexta-feira, 28, para fazer um desabafo. Ela contou que estava voltando do velório de uma pessoa da família do seu irmão e refletiu sobre a atual fase de sua vida.

A artista contou: “Eu não sei nem explicar esses últimos meses na minha vida. Nenhuma palavra definiria. Mas eu acho que a resiliência vai ser a minha melhor amiga”.

Então, ela falou sobre a despedida. “Estou tentando falar para descontrair também para não ficar nessa vibe, mas a gente perdeu uma pessoa da família do meu irmão. Nós somos filhos de pais diferentes e é uma pessoa que fez parte da minha vida, mas estamos vivendo um dia chato. O dia está chovendo e está feio, meio que acompanhando o nosso humor”, afirmou.

Atualmente, Lexa vive uma fase separada de MC Guimê. Os dois estão afastados desde que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob acusação de importunação sexual. Eles ainda não confirmaram qual é o status do relacionamento deles.

Mãe de Lexa, Darlin Ferratry fala sobre MC Guimê

Em um depoimento nas redes sociais, Darlin Ferratry defendeu MC Guimê."Eu preciso falar, eu preciso tirar o que está aqui dentro. Eu preciso. Eu quero falar do MC Guimê, eu quero falar do vídeo que eu acabei de ver, que cortou meu coração no meio. Eu conheço o Guimê há muitos anos, ele sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, levou ela para o altar, honrou minha filha. Minha filha sempre foi apaixonada por ele", afirmou.

"Ele entrou no programa, ele errou, mas está pagando muito caro por isso. Tudo bem. Ele tem que pagar na Justiça, ele está se resolvendo, mas ele sofre muito. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Eu acabei de ver esse vídeo que ele postou, eu só estou chorando porque somos seres humanos e todos merecem uma segunda chance. Ele merece uma segunda chance na vida dele. Essa compaixão que eu peço é no sentido de que ele é um cara que trabalha, é batalhador, lança as músicas dele. E ver o que eu acabei de ver, me deixou muito emocionada. Infelizmente ele não vai poder estar na final, mas ele entrou nesse programa com um objetivo, sempre foi sonhador e guerreiro", pontuou.

Por fim, Darlin confessou que está na torcida para que Lexa perdoe o ex-marido e reate a relação deles. "Eu rezo todos os dias para a minha filha perdoar ele de coração e alma, e reatar esse casamento, do fundo da minha alma, eu peço. Ele é um cara muito do bem. Só quem conhece realmente ele é que sabe como ele é bom, e o coração dele é bom", completou.