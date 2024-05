Larissa Manoela curte passeio no shopping com o marido

A atriz Larissa Manoela é flagrada em dia de passeio com o marido, André Luiz Frambach, na tarde de domingo, 19

A atriz Larissa Manoela aproveitou a tarde deste domingo, 19, para curtir um passeio com seu marido, o ator André Luiz Frambach. Eles foram flagrados pelos paparazzi enquanto se divertiam em um shopping no Rio de Janeiro.

Os dois foram vistos almoçando em um restaurante do local e caminhando de mãos dadas pelos corredores do shopping.

Vale lembrar que Larissa e André se casaram em dezembro de 2023 em uma cerimônia discreta na mansão deles no RJ. A celebração aconteceu com poucos convidados e não teve a presença dos pais dela, já que eles romperam a relação depois de discordâncias financeiras.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Edson Douglas / AgNews

Declarações de amor

Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram cinco meses de casados e comemoraram a data especial trocando declarações de amor nas redes sociais.

"Para minha escolha de todos os dias, todo meu amor! 5 meses, 5 anos, 50 anos, 500 anos. 5 vidas, 50 vidas, 500 vidas. Você & eu", escreveu a atriz, mostrando fotos e vídeos dos dois juntos ao longo do relacionamento.

André também postou vários registros com a amada e se declarou. "Nosso dia 17, nossa união diz muito, nossa força, nosso companheirismo, nosso olhar um para o outro, nosso cuidado, carinho, amor… Meu sorvetinho, minha bida, mais uma vez tô aqui pra agradecer tudo que estamos vivendo, e também tudo que ainda iremos viver. Viver com você é uma das maiores conquistas da minha vida, quando paro pra pensar tudo que estamos conquistando juntos eu não acredito às vezes, tudo que eu sempre sonhei está acontecendo, e eu farei de tudo para que isso continue acontecendo pra vida toda e além, como é o nosso lema."

"Quando penso no André lá com 8 anos começando uma vida, começando uma carreira, eu lembro como esse André queria sim ter uma carreira linda, com muitos desafios (e que assim continue sendo) mas lembro também que sempre foi uma prioridade ter uma família, ter alguém que quisesse verdadeiramente dividir uma vida, ou melhor dizendo (multiplicar) tudo na vida. Eu te encontrei, eu sonhei, eu desejei, mas confesso que ainda fico bobo com o que o universo mandou pra mim, Deus realmente é maravilhoso! Tenho orgulho de ver seu cuidado com nossos filhos (peludos) como tudo que estamos construindo, ver a sua evolução, e sentir tudo que você me faz evoluir. Obrigado pelo seu sorriso, por todas as gargalhadas que tira de mim. Eu te amo meu amor, eu te amo muito!", disse o ator.