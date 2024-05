Manu Gavassi anuncia que está noiva e mostra as alianças

Manu Gavassi vai casar! Ela anunciou que ficou noiva de Jullio Reis após três anos de relacionamento. Veja as alianças de noivado

A cantora Manu Gavassi vai se casar! Neste domingo, 19, ela anunciou que ficou noiva de Jullio Reis. Os dois estão juntos há três anos e deram um novo passo no relacionamento com o noivado.

Nas redes sociais, ela mostrou um ensaio fotográfico dos dois exibindo as alianças de noivado e falou sobre a alegria de encontrar o seu grande amor.

"Tava quietinha aqui… Mas me deu uma vontade louca de gritar isso em caps-lock então: NOIVAMOS! E a gente não disse “sim”, a gente disse “óbvio!”. Com você a vida é infinitamente melhor @jullioreis. Obrigada por ser meu amor, minha família e meu melhor amigo… E por esses três anos com sensação térmica de uma vida inteira. Eu amo apaixonadamente cada momentinho da nossa existência juntos e que alegria me dá saber que é só o começo da nossa história", disse ela.

Manu Gavassi falou sobre a decisão de não se expor demais nas redes sociais

Recentemente, Manu Gavassi fez uma reflexão sobre a decisão de não se expor demais nas redes sociais. Ela comentou sobre sua ausência online por alguns períodos da vida.

“Se expor menos por aqui é uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque deixa a vida mais leve e mais de verdade. Uma maldição porque sinto que gera margem pra percepção externa de que eu me importo menos, quando eu sou do tipo que se importa demais”, começou dizendo.

Manu então começou a falar sobre o desenvolvimento de um novo projeto: “Há dois meses eu olhei essa árvore aqui de casa e ela estava sem flores. Feia. Eu achava, pelo menos. E há dois meses, eu coloquei no papel o que seria meu próximo projeto. Há dois meses, enquanto pensava nesse projeto, olhava essa árvore sem flores, eu lia uma página de um livro sobre criatividade. Uma que fala sobre natureza. Entender e respeitar a natureza, o tempo dela florir. Ontem terminei esse projeto”.

“Que doido, né? Sigo roupa e com alergias no corpo (marcas do processo de quem se importa demais) mas sigo sendo eu, verdadeira com os meus sonhos e minhas vontades. E sigo cada vez mais corajosa”, finalizou a ex-BBB.

Uma fã comentou sobre esse distanciamento de Manu: “Confesso que fico com essa percepção mesmo, de que você não se importa, aí eu me distancio. Mas cá estou eu de novo, bem hoje que voltei, você posta isso. Te amo, Manu”. E a cantora respondeu: “A rede social traz essa ilusão da proximidade e daí quando a gente não tem isso, parece que não existe amor. Eu entendo essa percepção, mas ela não é real. Amor pra mim é crescer e evoluir no que eu me proponho a fazer e quando eu lançar algo, que tenha significado. Que seja bom. Que exista um porquê. Isso pra mim é tratar meu público com respeito. Mas fico feliz que esse texto te impactou logo hoje”.