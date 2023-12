Manu Gavassi faz desabafo e responde questionamento de fãs: “Não foi?”

A cantora Manu Gavassi comentou sobre as consequências de sua ausência das redes sociais em uma postagem e respondeu questionamentos de fãs

Neste domingo, 3, Manu Gavassi fez um desabafo em seu Instagram e comentou sobre sua ausência nas redes sociais. Além do texto publicado, a cantora ainda respondeu um questionamento feito por muitos fãs, envolvendo a cantora pop americana Taylor Swift.

A artista surgiu em uma série de fotos posando com flores nos cabelos, mostrando uma árvore e um capítulo de um livro sobre natureza. Na legenda, a famosa comentou sobre sua ausência das redes sociais e as consequências disso.

“Se expor menos por aqui é uma bênção e uma maldição. Uma bênção porque deixa a vida mais leve e mais de verdade. Uma maldição porque sinto que gera margem pra percepção externa de que eu me importo menos, quando eu sou do tipo que se importa demais”, começou dizendo.

Manu então começou a falar sobre o desenvolvimento de um novo projeto: “Há dois meses eu olhei essa árvore aqui de casa e ela estava sem flores. Feia. Eu achava, pelo menos. E há dois meses, eu coloquei no papel o que seria meu próximo projeto. Há dois meses, enquanto pensava nesse projeto, olhava essa árvore sem flores, eu lia uma página de um livro sobre criatividade. Uma que fala sobre natureza. Entender e respeitar a natureza, o tempo dela florir. Ontem terminei esse projeto”.

“Que doido, né? Sigo roupa e com alergias no corpo (marcas do processo de quem se importa demais) mas sigo sendo eu, verdadeira com os meus sonhos e minhas vontades. E sigo cada vez mais corajosa”, finalizou a ex-BBB.

Uma fã comentou sobre esse distanciamento de Manu: “Confesso que fico com essa percepção mesmo, de que você não se importa, aí eu me distancio. Mas cá estou eu de novo, bem hoje que voltei, você posta isso. Te amo, Manu”. E a cantora respondeu: “A rede social traz essa ilusão da proximidade e daí quando a gente não tem isso, parece que não existe amor. Eu entendo essa percepção, mas ela não é real. Amor pra mim é crescer e evoluir no que eu me proponho a fazer e quando eu lançar algo, que tenha significado. Que seja bom. Que exista um porquê. Isso pra mim é tratar meu público com respeito. Mas fico feliz que esse texto te impactou logo hoje”.

Questionamentos!

Nessas últimas semanas, um questionamento envolvendo Manu Gavassi foi levantado na web. A cantora brasileira sempre se mostrou muito fã da diva pop Taylor Swift. Manu já foi vista dançando as canções de Taylor no BBB 20 e até chagou uma caixa de presentes de um fã clube de Swift. Então, foi uma surpresa para todos quando Manu não esteve presente na passagem de Taylor pelo Brasil com a The Eras Tour.

Na postagem dessa semana, os fãs questionaram Manu. “Mona, mas assim, o que todo mundo quer saber é: Tu foi ou não para o The Eras? Porque assim, ser ‘swiftie’ para ganhar box do fã clube oficial é fácil. E o quão swifite você tem que ser pra simplesmente ir no show do seu ídolo e não fazer questão de eternizar esse momento?”, disse um fã. E outro seguidor indagou: “Manu, você foi na The Eras Tour?”

Depois dos comentários, a cantora brasileira respondeu se foi ou não no show: “Não, porque eu estava trabalhando e doente! Não me lembre! Acho que a única pessoa que entenderia por que eu não fui é a própria Taylor ‘workaholic’! Se bem que ela é sagitariana... É, talvez nem ela”.