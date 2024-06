Isabella Santoni abre álbum de fotos inéditas de seu casamento intimista

A atriz Isabella Santoni e o empresário Henrique Blecher subiram ao altar em uma cerimônia intimista e luxuosa no Rio de Janeiro

A atriz Isabella Santoni dividiu com os seguidores alguns registros inéditos de seu casamento luxuoso com o empresário Henrique Blecher. Os dois, que já haviam oficializado a união no civil no mês anterior, subiram ao altar no último fim de semana, em uma cerimônia intimista.

O evento especial foi realizado na residência dos dois, no bairro do Joá, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de amigos e familiares do casal. "E dissemos SIM!", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos famosos e admiradores deixaram mensagens carinhosas desejando felicidades aos recém-casados. "Felicidades Bella!!! Muito amor e sabedoria para essa união!!!", declarou a atriz Arianne Botelho. "Você estava radiante demais", disse uma seguidora. "Esse casamento foi muito lindo!! Meu Deus como eu fico emocionada vendo cada detalhe", falou uma terceira.

Momentos antes de subir ao altar, a artista dividiu com o público registros dos preparativos do casamento. O vestido da noiva foi uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein, sua amiga de longa data.

"Mergulhei em mil referências e fui trocando com a Lethicia, que me ajudou a montar algo com a minha cara", contou Isabella ao site Vogue. De acordo com o veículo, a peça, feita em zibeline, possui um véu bordado com 3 mil pérolas e técnicas de alta costura.

Além do vestido, a decoração da cerimônia também foi exibida por Isabella Santoni, que revelou ter se encantado com cada detalhe do local. A famosa ainda compartilhou uma foto do buquê, composto por rosas brancas.

Isabella Santoni elege vestido de noiva curto como segundo look do casamento

No último sábado, 8, a atriz Isabella Santoni oficializou sua união com o empresário Henrique Blecher com uma festa no bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Cerca de um mês após o casamento civil, a noiva usou as redes sociais para revelar que ousou e impressionou ao exibir sua segunda produção para a festa: um vestido curto e com muito brilho.

Através dos stories do Instagram, Isabella contou que surpreendeu os convidados ao trocar de roupa no meio do evento. Após celebrar a cerimônia e curtir parte da festa com um vestido longo e justo, feito em zibeline, um tecido mais tradicional, acompanhado de um véu luxuoso bordado com 3 mil pérolas, ela decidiu mudar de visual para um modelito fora do comum.

Para aproveitar seu casamento com mais tranquilidade e liberdade, Santoni apostou em um segundo modelo curto e sem alças, adornado com renda, transparência, franjas, bordados e muito brilho. Para complementar a produção, ela escolheu um conjunto de colares de pérolas e pedrarias, além de uma maquiagem mais leve, e os cabelos presos; confira detalhes!