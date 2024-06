Naomi Watts se casa pela segunda vez com o mesmo marido

A atriz Naomi Watts celebrou o seu casamento pela segunda vez com Billy Crudup durante viagem especial

A atriz Naomi Watts se casou pela segunda vez com o marido, Billy Crudup. Os dois celebraram a união em uma festa no último dia 8 de junho na Cidade do México. A festa aconteceu um ano depois do casamento civil deles, que aconteceu em Nova York.

Para o grande dia, ela usou um vestido branco justo ao corpo e um buquê de flores brancas. O momento foi exibido pelo irmão dela, Ben Watts, em um vídeo no Instagram.

“Este é um lembrete do que é a vida. A afirmação do amor é uma das coisas mais simples, mas a mais importante”, declarou ela em um discurso para seus convidados.

Os primeiros rumores do romance de Naomi e Billy começaram em 2017, mas eles só assumiram o romance publicamente em 2022, quando circularam com anéis de compromisso. Em junho de 2023, eles se casaram no civil de forma discreta. Na época, ela disse que foi de última hora e que comprou o buquê em uma loja na esquina do cartório.

Naomi Watts fala sobre a carreira

Naomi Watts afirmou achar que uma atriz bem sucedida em Hollywood não pode garantir sua felicidade para o resto de sua vida. "Atuar é ter uma vida incerta, você luta tanto no início de carreira e então, de repente, você se vê trabalhando o tempo todo e, depois de seis ou sete anos, você percebe que talvez se empenhar desta maneira e ter grande sucesso não é tudo", disse a uma revista internacional.

Ao falar do filme em que pode ser vista ao lado do ator Leonardo DiCaprio, fazendo o papel da secretária Helen Gandy, a loira revelou que o trabalho foi um grande desafio para ela por ter que gastar longo período na produção de maquiagem da personagem.

"Queríamos fazer da Helen uma mulher muito elegante, por isso estávamos a produzindo com cuidado. O processo de maquiagem foi interminável, fiquei sentada horas e horas em uma cadeira de salão de beleza. Foi duro!”, contou.

Entre os filmes que Naomi fez, estão: Sob Custódia, Em Luta Pelo Amor, Cidade dos Sonhos, O Elevador da Morte, O Chamado, O Assassinato de Richard Nixon, A Passagem, O Despertar de uma Paixão, Senhores do Crime e Violência Gratuita.