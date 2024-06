Ana Paula Brito encontra vocação no agronegócio: 'Corre em minhas veias'

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Paula Brito revela que pretende lançar um projeto para facilitar processos de venda no agronegócio

Aos 32 anos, Ana Paula Brito encontrou sua vocação no agronegócio inspirada pelo pai, Paulo Brito, pioneiro na formação de comitivas de muares no Brasil. Formada em Zootecnia, ela transformou a paixão pelo setor em uma carreira de sucesso, sendo hoje uma das principais vozes no comércio de mulas e asnos no Brasil. “Desde sempre, o agro corre em minhas veias. Sou um exemplo vivo de como a paixão pode se transformar em uma profissão”, avalia ela, realizada.

Com o objetivo de fazer esses animais serem cada vez mais reconhecidos pelo País, Ana encara uma rotina intensa, cheia de leilões e vendas diretas. “Estou constantemente fortalecendo e concretizando

laços em todo o Brasil, mergulhando de cabeça no agro”, afirma a zootecnista, que se destaca

nas redes sociais, em entrevista à Revista CARAS.