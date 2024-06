Ator é encontrado morto após noitada com mulheres

O ator Álex Andrés Araya faleceu aos 42 anos de idade após curtir uma festa com mulheres na casa que alugava na Colômbia

O ator Álex Andrés Araya, de 42 anos, foi encontrado morto na casa que alugava na Colômbia. Ele era chileno e faleceu após curtir uma noitada com mulheres. O rapaz estava de férias em Medelín.

De acordo com a imprensa internacional, ele marcou um encontro por meio de um aplicativo e seu corpo foi localizado pela faxineira algumas horas depois dele chegar da balada acompanhado.

A polícia informou que o corpo foi encontrado sem sinais de violência, sem roupas e de bruços na cama. Na noite anterior da morte, as câmeras de segurança mostraram que ele chegou em casa com duas mulheres. Durante a madrugada, as mulheres saíram da casa levando malas com pertences dele, incluindo cartões de crédito.

A família dele desconfia de que a causa da morte tenha sido o consumo da droga burundanga, que pode levar uma pessoa a ficar inconsciente e ter insuficiência respiratória. Por enquanto, as autoridades locais não confirmaram qual foi a causa da morte dele.

Quem era Álex Andrés Araya?

O ator Álex Andrés Araya nasceu em Antofagasta, no norte do Chile, e era formado em Engenharia Civil. Ele era apaixonado pelo teatro e se dedicou à carreira de ator. Ele também trabalhava como técnico de iluminação e criou o podcast Poder Hormiga, no Spotify.

Ator da Netflix foi encontrado morto

John McAllister, de 29 anos, que foi destaque na série documental Unlocked: A Prison Experiment da Netflix, foi encontrado morto em sua cela na prisão no último dia 2 de junho. Ele estava cumprindo pena na Randall Williams Correctional Facility, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, e deveria ser solto no final do mês.

De acordo com o portal Quem, a causa da morte está sendo investigada. No entanto, tanto a possibilidade de suicídio quanto a de homicídio foram descartadas. A família assegura que John não enfrentava problemas de saúde, estava limpo de drogas há um ano e tinha planos de começar uma família com a namorada.

Desde os 19 anos, John foi preso em 14 ocasiões e estava cumprindo pena por uma série de crimes, incluindo relacionados a drogas, invasão e arrombamento, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O documentário da Netflix acompanhava sua jornada em busca de uma transformação de vida.