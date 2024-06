John McAllister, estrela da Netflix, é encontrado morto aos 29 anos

John McAllister, de 29 anos, destaque na série documental Unlocked: A Prison Experiment da Netflix, foi encontrado morto em sua cela na prisão

John McAllister, de 29 anos, que foi destaque na série documental Unlocked: A Prison Experiment da Netflix, foi encontrado morto em sua cela na prisão no último dia 2 de junho. Ele estava cumprindo pena na Randall Williams Correctional Facility, no estado de Arkansas, nos Estados Unidos, e deveria ser solto no final do mês.

De acordo com o portal Quem, a causa da morte está sendo investigada. No entanto, tanto a possibilidade de suicídio quanto a de homicídio foram descartadas. A família assegura que John não enfrentava problemas de saúde, estava limpo de drogas há um ano e tinha planos de começar uma família com a namorada.

Desde os 19 anos, John foi preso em 14 ocasiões e estava cumprindo pena por uma série de crimes, incluindo relacionados a drogas, invasão e arrombamento, roubo e porte ilegal de arma de fogo. O documentário da Netflix acompanhava sua jornada em busca de uma transformação de vida.

Série documental na Netflix

A série disponível no streaming é um experimento social realizado no Centro de Detenção Regional do Condado de Pulaski, onde os prisioneiros recebem maior liberdade e responsabilidade. Eles são encarregados de liderar seus próprios blocos de celas para testar sua capacidade de autoadministração.

Filmada na própria instalação em Little Rock, Arkansas, a série estreou na Netflix em 10 de abril e conta com oito episódios que retratam a vida dos detentos, seus desafios e a busca por uma alternativa eficaz ao modelo tradicional de prisão.

Preocupado com as altas taxas de reincidência e as condições ruins das prisões na comunidade onde passou grande parte de sua carreira, o xerife do Arkansas, Eric Higgins, teve a ideia de implementar um novo sistema penitenciário, que tem por objetivo dar mais autonomia aos detentos. “O centro de detenção regional do condado de Pulaski é uma instalação de supervisão direta, o que significa que os funcionários estão dentro da unidade com os detidos”, disse o xerife Higgins à Netflix.