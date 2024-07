Dudu Camargo fala sobre possível participação em 'A Fazenda'

O apresentador Dudu Camargo não descartou a possibilidade de ir para A Fazenda e confessou ter interesse no prêmio milionário do programa

Nesta segunda-feira (1), Dudu Camargo falou sobre a possibilidade de estar no elenco da 16ª edição de A Fazenda na Record, sob o comando de Adriane Galisteu. O apresentador confessou que tem interesse no valor milionário oferecido pela emissora do programa ao vencedor e também na visibilidade que ele iria ganhar com isso, já que, segundo ele, seria uma forma do público conhecê-lo melhor. Ainda que tenha vontade de se tornar um "fazendeiro", o rapaz esclareceu que não recebeu nenhum convite.

"Falam várias coisas (sobre mim). Alguns falam que eu vou para 'A Fazenda', outros que eu vou para a política, então, eu pergunto: Onde vou ajudar mais pessoas na 'Fazenda' ou na política? Lá (no reality), eu vou me ajudar, porque com R$1,5 meio, o que eu não poderia fazer", disse ele em entrevista ao Pânico, onde falou também sobre a jornada com apresentador do Primeiro Impacto, até a demissão polêmica.

O ex-apresentador do SBT, contou que ainda não havia recebidou outras propostas para apresentar programas da mesma forma que fazia na emissora, e garintiu que não foi convidado para o reality da Record, como foi especulado: "Não recebi convite nem neste ano, nem no outro. Mas, seria uma oportunidade das pessoas conheceram o Dudu de verdade".

Dudu Camargo escreve post enigmático após demissão no SBT

O apresentador Dudu Camargo deixou a emissora após sete anos por lá, chegando no SBT como um dos queridinhos de Silvio Santos. Na época, o TV Pop apontou que Dudu Camargo teria sido demitido após defecar no próprio camarim, o que a emissora negou em nota oficial, apontando que a parceria entre as partes haveria acabado. No entanto, a assessoria se pronunciou sobre o suposto ocorrido, pontuando que o apresentadora deixou um pano com fezes no local.

O ex-apresentador do Primeiro Impacto não se pronunciou sobre o assunto, mas fez uma publicação enigmática pouco depois de ser anunciada a demissão na emissora de Silvio Santos: "O preconceituoso julga sem conhecer, já o sábio, procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim", escreveu ele.