Ex de Lucas Henrique, Camila Moura responde se irá participar de A Fazenda

Após passagem de seu ex-marido, Lucas Henrique, pelo BBB 24, Camila Moura responde se irá participar de A Fazenda; saiba mais!

A 16ª edição de A Fazenda, da Record, está a cada dia mais próxima! Com isso, o nome de diversos famosos já começaram a ser especulados para integrar o elenco do reality show, incluindo Camila Moura, ex-esposa de Lucas Henrique, do BBB 24.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, a influenciadora falou sobre as especulações e respondeu se irá ou não participar do programa. "Não recebi convite nenhum. De nada", afirmou Camila, que está curtindo o São João da Thay, evento organizado por Thaynara OG, no Maranhão.

Vale lembrar que o casamento de Camila Moura e Lucas Henrique chegou ao fim devido à ida do professor para o Big Brother Brasil. Isso porque o ex-brother teria flertado com sua colega, Giovanna Pitel, durante o programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Moura (@camilamoura225)

Camila Moura opina sobre possível paternidade de Lucas Henrique

Parece que a fila realmente andou para Camila Moura e Lucas Henrique. A ex-mulher de Buda deu sua opinião sobre a possível paternidade do capoeirista com a prima de MC Binn, Nina Capelly. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, a influenciadora ressaltou que, agora solteiro, o antigo companheiro é livre para tomar suas decisões.

“Cada um já seguiu sua vida. Dá para ver né? Se ele é 70% ou 100% pai, isso é com ele e a moça envolvida. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele é um homem solteiro, divorciado, livre para fazer o que quiser e com quem quiser”, disse ela.

Camila ainda compartilhou que abraçou a vida de influenciadora e tem o objetivo de mostrar para outras mulheres que é possível deixar um relacionamento que “não é bacana”. “Tô aproveitando esse paraíso sozinha mesmo… Tô podendo fazer o que eu gosto sem esperar nada de outra pessoa, sabe?”, afirmou.