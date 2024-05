Christina Rocha na Fazenda? Saiba os nomes mais cotados para o reality

Após sair do SBT, nome de Christina Rocha na Fazenda é cotado entre outros famosos; saiba quem são os possíveis participantes do reality show

A apresentadora Christina Rocha é um dos nomes cotados para A Fazenda 16. Faltando poucos meses para mais uma edição do reality show rural da Record TV, alguns famosos já estão sendo apontados como possíveis participantes do confinamento.

Após sair do SBT, a comunicadora é uma das celebridades mais desejadas pela produção do programa comandado por Adriane Galisteu. As informações são do jornalista Leo Dias, que ainda citou outras pessoas que estão na mira.

Segundo o portal do integrande do Fofocalizando, além de Cristina Rocha, a influenciadora Emily Garcia da turma de Carlinhos Maia também seria muito almejada para entrar na atração.

Ainda recentemente, Christina Rocha comentou durante 'O Programa de Todos os Programa', no YouTube, sobre a possibilidade de entrar na Fazenda. "Nossa, eu na A fazenda seria expulsa no primeiro dia", afirmou a apresentadora, que garantiu que não recebeu nenhum convite. "Não tem nada não, pelo amor de Deus. Não é o que eu almejo para mim no momento. Que eu saiba, não teve nada disso", completou ela.

Christina Rocha responde pergunta se iria pra fazenda #AFazenda16pic.twitter.com/kR7mz4pmBV — MattyBala 💜🐧 (@MattyBala) May 14, 2024

Equipe de Christina Rocha desmente boatos sobre a saída dela do SBT

Desde que Christina Rocha saiu do SBT, começaram diversas especulações. Mesmo a apresentadora já informando os motivos de sua decisão, surgiram rumores que ela deixou a emissora chateada, além disso, foi divulgado que Christina ficou frustrada por não ter sido escolhida para apresentar o Chega Mais, nova revista eletrônica do canal.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora Christina Rocha desmente essa informação. Eles mencionaram que a saída da comunicadora não tem relação com o Chega Mais, os motivos já foram informados.

Outro boato surgiu após a saída de Christina Rocha do SBT. Neste, começaram especulações que a apresentadora ficou chateada com Regina Volpato por ser escolhida para apresentar o Chega Mais. A equipe de Christina nega essa informação. Saiba mais!