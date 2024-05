Cotada para reality, ex-Globeleza Valéria Valenssa já recusou convite de Carelli

Valéria Valenssa revela se vai participar de A Fazenda 16 e comenta convite anterior feito por diretor da Record

Valéria Valenssa (52) quase entrou em A Fazenda 15, edição que consagrou Jaquelline Grohalski (29) campeã. A ex-Globeleza foi convidada por Rodrigo Carelli (56), mas recusou a proposta do diretor do núcleo de realities da Record.

Um ano depois, a influenciadora novamente aparece em listas de contados divulgadas na imprensa especializada. Em Buenos Aires, na Argentina, a trabalho, ela conversou com a CARAS Brasil sobre a possibilidade de entrar no reality show rural.

"[Aparecer] em tantos sites como uma das possibilidades da nova temporada de A Fazenda, será que é verdade? [risos]. O que posso falar é que tenho uma simpatia muito grande pela Record, já trabalhei na casa e eles sempre foram muito carinhosos comigo", conta.

Leia também:Saiba qual é o tema da festa de aniversário da filha da Virginia Fonseca

A ex-Globeleza afirma ter recusado encarar os três meses de confinamento ano passado por conta de conflito de agenda. "Ano passado fui chamada, só que não consegui por conta da agenda, quem sabe este ano vão conhecer um pouco melhor sobre a Valéria Valenssa no reality?", faz mistério sobre entrada no programa que estreia em setembro.

Valenssa está cumprindo agenda na Argentina. Na quarta-feira, 29, a famosa curtiu com a atriz Giovanna Chaves (22) uma experiência em um bar secreto que simula uma estação de metrô de Nova York. A influenciadora relata como tem sido os dias no país vizinho.

"Estou amando minha passagem Buenos Aires. Vim para trabalhar e matar a saudade. Amo este lugar! Ontem a convite da amiga e atriz maravilhosa, Giovanna Chaves eu conheci este bar secreto e simplesmente fiquei apaixonada", conclui.

Famosa por sua presença marcante no carnaval do Rio de Janeiro, Valéria Valenssa, que é evangélica, desfilou na festa neste ano após um período longe da folia. Em conversa anterior com a CARAS Brasil, ela rebate críticas.

"Sou evangélica há 20 anos e entendo que as críticas, na verdade, acontecem por eu ser uma pessoa pública. Meu compromisso é com Deus! É importante parar para pensar que não sou a única evangélica que trabalha no carnaval. Pra mim esse é um trabalho como outro qualquer", afirma.