Saiba qual é o tema da festa de aniversário da filha da Virginia Fonseca

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice completou 3 anos de vida e vai celebrar o aniversário em uma festa luxuosa. Saiba qual será o tema

A família de Virginia Fonseca e Zé Felipe vai se reunir nas próximas horas para celebrar o aniversário de 3 anos de Maria Alice. A festa acontecerá em Goiânia e promete muito luxo. Inclusive, foi a aniversariante quem escolheu o tema da festa.

A festa tem o tema de Super Maria Alice, que foi inspirado no universo das super-heroínas. A decoração já está sendo montada e um spoiler de um dos personagens da festa foi revelado pela equipe de decoração, que registrou uma parte de uma super-heroína.

O convite da festa já deu uma ideia sobre o tema. Neste ano, a mãe coruja escolheu um convite que era uma caixa de acrílico com o tema do universo dos quadrinhos. Inclusive, no interior da caixa, existia uma personagem inspirada na Batgirl.

A festa terá show do cantor Leo Santana e promete surpreender com a decoração, que está sendo montada há alguns dias.

Homenagem da Virginia Fonseca para a filha

Na manhã desta quinta-feira, 30, Virginia Fonseca fez um post para celebrar o aniversário de 3 anos da filha. A estrela mostrou um ensaio fotográfico recente da filha e relembrou como foi descobrir que estava grávida pela primeira vez. "Hoje nossa primogênita completa 3 anos!!! 3 anos que eu conheci o maior amor da minha vida!!! Lembro como se fosse ontem, qnd descobri que estava grávida… 2 meses de relacionamento com o Zé, meu pai doente, eu passando por uma barra no lado profissional, foi uma loucura!! Mas quando eu descobri que viria a Maria Alice, tudo mudou, ela desde sempre me trouxe paz, por mais que ela seja q nem eu, ligada no 220. Perto dela eu me sinto em paz, me sinto feliz, me sinto realizada!!", contou.

Então, Virginia ainda destacou a personalidade marcante de Maria Alice. "Maria Alice, você é especial, você tem uma personalidade forte e ao mesmo tempo é doce, ama ir à missa, falar com Deus, compreende as coisas, é esperta, feliz e carinhosa!! Eu amo ser sua mãe e peço a Deus muita saúde, amor, paz, sabedoria, felicidade e sucesso!! Que você nunca perca seu jeitinho Maria Alice de ser, sua familia te ama demais!! Mais que tudo!! Obrigada por ter me escolhido pra ser sua mãe, sou muito grata a Deus pela dádiva de ser mãe", finalizou.