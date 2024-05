Irmã de Davi, do BBB 24, abre o jogo sobre A Fazenda 16: ‘Estou pronta’

Raquel Brito, irmã de Davi, revela se vai seguir os passos do parente e comenta possibilidade de entrar em A Fazenda 16

Raquel Brito, irmã de Davi, campeão do BBB 24, está empenhada na carreira de influenciadora digital. A ex-manicure conquistou mais de 130 mil seguidores só no Instagram durante a participação do parente no programa da Globo. Agora, segundo listas prévias divulgadas pela imprensa especializada, ela é uma das cotadas para participar de A Fazenda 16.

Com estreia prevista para setembro, o reality show da Record vai confinar famosos na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A lista oficial ainda é um mistério, mas a produção já trabalha na escolha de nomes para o programa.

Procurada pela CARAS Brasil, Raquel afirma que não recebeu nenhum convite de Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da Record. No entanto, ela revela que tem consultado o irmão para encarar a convivência. "Participaria sim. Eu acho engraçado demais o meu nome nas listas. Mas estou pronta!", afirma.

A baiana decidiu seguir carreira na internet após notar o sucesso do irmão no reality show da Globo. Então acompanhada por poucos seguidores, ela despertou a atenção do público ao compartilhar opiniões sobre o irmão e acontecimentos no confinamento.

Em entrevista anterior à CARAS Brasil, Raquel declarou que pretende mostrar seu estilo de vida e compartilhar dicas de beleza como influenciadora. "Eu tô começando então pra mim tá tranquilo", contou ela, que na ocasião disse que aproveitaria o sucesso do irmão para se consolidar no mercado.

"Não [vou pedir ajuda, mas] vou colar com Davi", garantiu. Desde então, Raquel tem recebido convites para conhecer restaurantes e participar de eventos. A ex-manicure também já fez publicidade de lojas locais de Salvador.