Irmã de Davi surfa no sucesso do irmão no BBB 24 e garante: "Vou colar nele"

Raquel Brito anuncia carreira como influenciadora digital e quer faturar com 'publis' e presenças VIP

Davi (21) entrou no BBB 24 com o sonho de conseguir dinheiro para cursar medicina. Faltando menos de um mês para a grande final do reality show, o motorista de carro aplicativo já acumula mais de 7,7 milhões de seguidores só no Instagram, o que abre margem para ele ser um dos principais influenciadores digitais do Brasil. De olho nas oportunidades que podem surgir através do irmão, Raquel Brito decidiu se lançar na carreira artística.

Em conversa com a CARAS Brasil, a manicure conta que está nos trabalhos iniciais para ser uma criadora de conteúdo. Ela pretende seguir carreira focando com dicas de beleza e culinária simplificada. Para isso, a mesma já personalizou os destaques e tem investido na divulgação de trechos do irmão dentro do programa da Globo para atrair a audiência familiar ao seu perfil que atualmente conta com quase 10 mil seguidores.

"Eu tô começando então pra mim tá tranquilo", conta ela, que vai investir em cursos para aprimorar a sua comunicação com o público. Apesar do início animador, ela conta que não pretende pedir ajuda do parente para crescer rápido na internet. No entanto, a profissional da beleza quer marcar presença no perfil do participante do BBB 24.

"Não [vou pedir ajuda, mas] vou colar com Davi", garante ela, que ainda não recebeu convites das empresas para faturar. "Tenho publi e presença VIP ainda não", afirma. Mesmo assim, ela já publicou registros em que aparece em um restaurante em Salvador aproveitando uma noite como convidada especial.

A conta da manicure teve um alcance de 86 mil pessoas no período de 17 de fevereiro e 17 de março. O crescimento em comparação com o mês anterior foi mais de 1267%, já o engajamento corresponde a 936%.

Raquel tem acompanhado Davi diariamente na casa mais vigiada do Brasil. Mesmo ciente de que o irmão é o grande favorito para faturar o prêmio de R$ 3 milhões, ela diz que não tentaria entrar no confinamento. "Eu não tenho paciência!!! Eu seria eliminada na primeira confusão", conta.