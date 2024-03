BBB 24: Irmã de Lucas Henrique torce por reconciliação amorosa do brother

Carla Cristina, irmã de Lucas Henrique, torce para reconciliação amorosa do brother com sua ex-mulher, Camila Moura, após o fim do BBB 24

Confinado no BBB 24, Lucas Henrique não faz ideia que seu casamento com Camila Moura chegou ao fim fora da casa mais vigiada do Brasil. No entanto, há pessoas em suas família que estão positivas sobre uma possível reconciliação entre o brother e sua ex-esposa.

Carla Cristina, irmã de Lucas, afirmou que está torcendo para uma reconciliação amorosa para o professor após o término do reality show. Em entrevista à coluna Play, do O Globo, ela declarou sua torcida pelo ex-casal.

"Se for da vontade deles… Torço para que tudo se resolva e que Deus faça a vontade dele. Eu amo muito a Camila. Ninguém deixa de amar uma pessoa, por mais magoada que eu esteja", afirmou Carla.

O casamento de Lucas Henrique e Camila Moura chegou ao fim após o brother flertar abertamente com a participante Giovanna Pitel dentro do programa da Globo. Desde o anúncio do término do casamento, a professora já acumulou 3 milhões de seguidores nas redes sociais, lhe possibilitando trabalhar como influenciadora digital.

Matteus reage após receber elogio de Giovanna

Na tarde desta terça-feira, 19, alguns brothers decidiram aproveitar o dia ensolarado na piscina da casa do Big Brother Brasil 24. Enquanto Giovanna e Pitel se refrescavam na água, Matteuscomeçou a fazer uma rápida limpeza com a peneira.

"Nossa, ficou limpinho aqui, Matteus", disse Raquele."Tu acha que eu brinco em serviço?", respondeu ele. "Eu acho. Limpando a piscina de dentro da piscina", comentou Giovanna. "Aqui no campo é mais amplo", justificou o estudante. "Aí fica fácil. Tomando banho e limpando", brincou a doceira.

Do lado de fora da piscina, Fernanda também comentou a situação. "Um bom ponto. Você não tem argumento agora". "Estou fazendo os dois", falou Matteus. "Imagina todo piscineiro que for na casa dos outros fica de sunga dentro da piscina limpando", retrucou ela.

Nesse momento, Giovanna elogiou o brother. "Aí depende, se o piscineiro for desse naipe aqui, a galera vai pagar até mais caro. Se for um piscineiro meia boca...", disse a nutricionista, fazendo com que Pitel e Fernanda soltassem gritos histéricos. "Gente, esse homem é mister, é modelo!", acrescentou ela.

Após ouvir a sister, Matteus reagiu, soltou a peneira, na beira da piscina, foi até Giovanna e deu um abraço nela. "Ela me elogiou, mas sabe que é linda também. A guria é bonita mesmo", falou ele.