Prestes a se casar em palácio luxuoso, Lucas Rangel diz que não sonhava com matrimônio

Influenciador Lucas Rangel se casa em novembro com Lucas Bley, e em entrevista à CARAS Brasil, ele revela que nunca sonhou com casamento e filhos

O influenciador digital Lucas Rangel (26) e o ex-estudante de Medicina Lucas Bley (31) se casam em novembro deste ano. Recentemente, os pombinhos revelaram o local escolhido para a cerimônia e festa: o luxuoso Salão Cristal do Palácio Tangará, em São Paulo. Em entrevista à CARAS Brasil, Rangel confessa que antes de conhecer o amado, com quem está junto desde 2020, não sonhava com o matrimônio. "Era fechado", revela.

"É engraçado, porque assim: casar sempre foi o sonho do Bley. E no meu caso, era uma coisa que eu não imaginava antes de conhecê-lo. Então, isso tem muito a ver com o fato de quando você encontra sua alma gêmea mesmo, que aí você começa a enxergar uma vida, você quer construir uma família com essa pessoa. Então, antes, quando não tinha ninguém, acho que não era uma coisa que passava tanto na minha cabeça quanto passa agora, quando o encontrei. E a gente vai fazer quatro anos juntos, quando estivermos casando, o tempo voa!", diz.

O assunto casamento veio logo após se conhecerem, segundo Rangel. "A gente começou a falar mais sobre isso e eu vi que ela era a pessoa que quero para a minha vida inteira, isso foi se tornando mais real na minha cabeça, porque aí a gente já fica nessa coisa de pensar: Imagina no dia que a gente for ter filho, imagina no dia que a gente for ter nossa própria família? Então, tem sido muito gostoso", fala.

"E é engraçado, porque para quem é seguidor e me acompanha, viu realmente um Rangel que está amolecendo o coração, porque sempre fui mais fechado, menos amoroso. E eu acho que esse processo, inclusive, de decidir as coisas do casamento, de criar, tem me amolecido mais, tem mostrado um Rangel mais amadurecido, com novos focos na vida, buscando novas coisas. Então, tem sido um processo interessante. Acho que tanto para mim, quanto para quem está acompanhando isso", emenda.

Quando o influenciar diz "para quem está acompanhando", ele se refere aos fãs e seguidores que estão assistindo uma nova série de vídeos no canal de Rangel no Youtube, onde ele compartilha os bastidores do planejamento do grande dia.

"O projeto nasceu de por dois motivos. Primeiro, a gente queria muito registrar esse momento porque casamento acontece uma vez na vida e a gente queria registrar de uma forma que no futuro, quando a gente pudesse assistir ou mostrar para alguém, sei lá, para os nossos filhos, a pessoa conseguisse, e a gente também, voltar nisso, entrar nesse universo e entender como foram as etapas, o quão gostoso foi o momento. Então, a gente quis criar uma memória muito mais real e palpável do que foto, do que vídeos aleatórios", explica.

"E segundo, a gente queria compartilhar muito esse momento com os fãs, com os seguidores, e de uma forma que eles se sentissem presentes também, que eles se sentissem participando, opinando. Então, a gente quis fazer esse reality por ser algo que ninguém nunca fez no sentido de falar: Vem participar do meu casamento, de cada etapa, dessa forma tão presente. Surgiu assim", completa Rangel.

Lucas Bley e Lucas Rangel - Foto: Reprodução/Instagram

CERIMÔNIA E CASAMENTO

O influenciador ainda deu detalhes sobre a escolha do local para a realização do casamento. "A gente escolheu o Tangará porque temos uma conexão gigante com aquele lugar. Foi onde a gente assumiu o nosso namoro, foi onde a gente comemorou diversos aniversários de namoro, foi onde o Bley me levou de surpresa no meu aniversário, também já o levei. Então, a gente já foi zilhares de vezes, e nós temos histórias incríveis lá. É um lugar que, principalmente em São Paulo, que é essa selva de pedra, você encontra paz, natureza e energia gostosa. Parece que você está em outro país, quase, porque no meio de uma cidade de concreto, você encontra um lugar que parece um palácio no meio da natureza. E não tinha outro lugar pra gente casar porque tem tudo a ver com a gente", ressalta.

Rangel também falou mais sobre a cerimônia e a festa. "A gente está nesse processo agora de entender decoração, de entender horário, mas estamos querendo fazer algo que pegue o fim de tarde, para a cerimônia. E a noite, para a festa. A gente ainda está decidindo tudo direitinho, com referências, mas vai ser bem do jeito que a gente idealiza, e também no sentido da vibe do hotel. A gente quer trazer uma coisa meio clássica com moderno, também quer prevalecer muito da estrutura do hotel, gente adora os detalhes do palácio. Não queremos transformar o salão deles inteiro, queremos preservar o que faz sentido: a natureza e tudo mais", finaliza.