Quando o ex-BBB Davi vai começar a faculdade? Entenda uma exigência

Universidade se pronuncia sobre exigência para que Davi Brito, campeão do BBB 24, possa usar a sua bolsa de estudos para cursar medicina

Campeão do BBB 24, da Globo, Davi Brito saiu do reality show falando que iria entrar na faculdade de medicina, já que ganhou uma bolsa de estudos durante o reality show. Porém, ele terá que cumprir uma exigência para fazer a sua matrícula.

De acordo com o site Contigo!, Davi precisará passar pelo processo do vestibular para conquistar a sua vaga no curso ou apresentar a sua nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e ver se será classificado para a turma. A universidade deverá entrar em contato com ele em breve para explicar a situação.

“Ele precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua gradução (prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem)”, informou a assessoria da universidade Estácio. Portanto, ainda não existe uma previsão de quando Davi vai, de fato, entrar na universidade.

Vale lembrar que o curso universitário de medicina costuma durar seis anos, com disciplinas teóricas e práticas.

Saiba quanto custa terno que Davi usou na gravação do Domingão

Davi Brito tem chamado atenção dos fãs e internautas por seu estilo. O baiano, que está no ar no programa de Luciano Huck deste domingo, 28, na TV Globo, recebeu elogios pela escolha de seu terno azul.

A CARAS Brasil entrou em contato com Elcimar Badu, conhecido como costureiro das celebridades, para saber mais detalhes do look de Davi. Em entrevista, o estilista conta que o terno foi feito sob medida para o campeão do reality e explicou que a peça custa uma média de R$ 2.800.

"Tudo sempre depende muito dos materiais e tempo investidos em cada situação, existem produções que exigem até mesmo importações da Turquia, para se ter uma noção", conta Elcimar. "Todas as produções e peças de vestuário aqui do meu atelier são pensadas sob medida."Saiba mais!