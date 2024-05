Gravidez de Viih Tube e bixessualidade de Lucas Souza; veja o que bombou na semana

Segunda gestação de Viih Tube e carta aberta de Lucas Souza sobre bissexualidade foram assuntos comentados entre os leitores da CARAS Brasil

A semana foi repleta de acontecimentos no mundo dos famosos. Entre os assuntos mais falados, teve o mais triste: a morte do cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, aos 51 anos, em decorrêcia de um câncer. Também teve a feliz notícia da segunda gravidez de Viih Tube (23), que já é mãe da pequena Lua, de 1 aninho. Além disso, a carta aberta de Lucas Souza (41) se assumindo bissexual chamou a atenção dos leitores da CARAS Brasil. Confira o que bombou nos últimos dias.

Anderson Leonardo morreu no dia 26 de abril, e antes de ter seu perfil oficial do Instagram tomado por comunicados de sua equipe sobre sua saúde, a última publicação trazia uma reflexão.

A foto compartilhada mostra Anderson Leonardo e os outros músicos que compõe o grupo de pagode sucesso dos anos 1990. No registro e na legenda da publicação, o perfil do músico conscientiza sobre 8 de abril, dia mundial do combate ao câncer.

"A luta pela vida é constante e nada pode parar isso! Use o dia de hoje 08 de abril para celebrar a sua vitória diária de permanecer vivo na batalha contra o câncer e comemore a sua vida. No dia mundial contra o câncer, prevenir é sempre a melhor solução. Se cuide sempre", dizia o texto.

FIM DO CASAMENTO DE SOPHIE CHARLOTTE

O casamento da atriz Sophie Charlotte (35) com o ator Daniel de Oliveira (46) chegou ao fim. Os dois ficaram juntos por 8 anos e tiveram um filho, Otto. A separação foi confirmada na segunda-feira, 29, pela assessoria de imprensa deles ao site da Quem, mas sem revelar detalhes sobre o término.

Sophie e Daniel começaram a namorar após trabalharem juntos na novela O Rebu, de 2014. Eles se casaram em 2016, quando ela já estava grávida do primeiro filho deles.

BISSEXUALIDADE DE LUCAS SOUZA

No sábado, 27, Lucas Souza usou as redes sociais para falar sobre sua sexualidade. Através de uma carta aberta publicada nos Stories do Instagram, o ex-marido de Jojo Todynho afirmou ser "uma pessoa bissexual ou até mesmo pansexual".

"Então, vamos lá pessoal! Primeiramente, quero explicar para vocês o porquê estou tomando essa decisão! A minha vida toda foi sempre pautada pela CORAGEM. As necessidades e dificuldades pelas quais eu já passei na vida, fizeram com que desde cedo eu tivesse muita coragem. Coragem para assumir o papel de homem dentro de casa, coragem para enfrentar a pobreza e dividir os estudos com trabalho desde cedo, sacrificando assim minha infância e adolescência. Coragem para enfrentar um ambiente cheio de regras e responsabilidades como é o Exército", começou ele.

GRAVIDEZ DE VIIH TUBE

A família de Viih Tube e Eliezer (34) vai aumentar! O anúncio da segunda gestação da influenciadora foi feito ao vivo na segunda-feira, 29, ao participarem do Mais Você com Ana Maria Braga. Os influenciadores então surpreenderam a todos que estavam acompanhando ao bate-papo ao contarem a novidade de uma maneira fofa.

Depois de conversarem com a comandante da atração sobre como se conheceram e um pouco da vida como papais de Lua, de um ano, eles receberam a primogênita no palco. Além de roubar a cena com sua fofura, a bebê chamou a atenção com a roupinha que tinha um recado especial.

RADAMÉS X VIVIANE ARAÚJO

Após o nome de Viviane Araújo (49) ser bastante citado nos últimos dias por conta da separação polêmica de Belo e Gracyanne Barbosa, o jogador de futebol Radamés (38) resolveu se pronunciar também ao ser citado em meio a confusão.

Isso porque, o atleta viu seu nome falado em certo momento e resolveu confirmar que teve um caso com a musa de Carnaval na época em que ela estava casada com o cantor. Segundo Radamés, ele tomou a decisão de falar ao ver que ela é vista como "vítima" da história.

"Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", declarou ele para a jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

DAVI E SUPOSTO AFFAIR

A vida pessoal de Davi Brito (21), campeão do BBB 24, ganhou mais um capítulo esta semana. Isso porque o baiano foi visto ao lado de uma influenciadora digital durante um jantar em Salvador, na terça-feira, 30, e despertou curiosidade do público.

Após o ocorrido ficar entre os assuntos mais comentados do momento, ele decidiu romper o silêncio e se pronunciou sobre o suposto affair. Na quinta-feira, 2, ele abriu uma live em seu Instagram e rebateu as críticas que vem recebendo desde a primeira vez em que foi flagrado com Bárbara Contreras.

Solteiro desde o fim de seu relacionamento com Mani Reggo, o ex-BBB reforçou que é livre para decidir o que quer fazer. Visivelmente chateado com as especulações a respeito de sua vida pessoal, o baiano lamentou a onda de ataques.

"Não posso fazer mais nada, tudo sou criticado, estão querendo queimar minha imagem, meu filme e não sei o motivo. O que eu estou fazendo para as pessoas me atingirem dessa forma? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, parem de ficar me julgando todo tempo. Estou vivendo. Não vou ficar maluco, depressivo... As pessoas que estão pensando que vão me atingir, não vão", iniciou.