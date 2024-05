Após sangramento no crânio, Roque tem alta da UTI e esposa faz desabafo

Gonçalo Roque recebeu alta da UTI. nesta terça-feira, 21. A esposa dele, Janilda Nogueira, celebrou a recuperação e fez um desabafo

Após ser internado no último sábado, dia 18, Gonçalo Roque, de 87 anos, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Elisa, em Jundiaí, São Paulo, nesta terça-feira, 21. A esposa do artista, Janilda Nogueira, celebrou a recuperação e compartilhou um desabafo nas redes sociais.

"Doa quem doer, quem ama cuida, pra amar não tem idade, nem sexualidade, nem religião. Só ama o amor cura", escreveu ela em seu perfil no Instagram. Nos comentários, os internautas escreveram palavras de apoio.

De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira,21, o paciente está "estável clínica e hemodinâmicamente, com evolução favorável". Por isso, foi transferido para a enfermaria. Roque passou mal enquanto almoçava em família em um restaurante. Acompanhado por sua esposa, o famoso foi levado para o hospital e os médicos detectaram um sangramento no crânio.

Problemas de saúde

O ex-braço direito de Silvio Santos já enfrentou problemas de saúde anteriormente. Ele foi internado em 2017 para tratar complicações na região da cabeça. Naquela ocasião, precisou realizar a implantação de uma válvula para tratar uma hidrocefalia. Desde então, Roque tem sido monitorado de perto pelos médicos. No mesmo ano, foi internado outras duas vezes: por causa de uma bronquite e por falta de ar e tosse.

No final do ano passado, Gonçalo Roque desmaiou em casa e descobriu que estava com as artérias entupidas. Ele teve que passar por duas cirurgias cardíacas: uma angioplastia e um cateterismo.

Com uma carreira de mais de 50 anos, Gonçalo Roque se destacou como animador de auditório, em especial nos programas de Silvio Santos, com quem formou uma das parcerias mais duradouras da TV brasileira. Embora tenha reduzido suas atividades na emissora aos 87 anos, Roque permanece contratado pelo SBT.