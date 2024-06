Filha de Michelle Loreto tem reação ao ver a mãe na TV; veja

Ela cresceu! Filha de Michelle Loreto tem reação ao reconhecer a mãe na televisão e vídeo do momento deixou os internautas encantados; assista

A filha da apresentadora Michelle Loreto, Aurora, de oito meses, mostrou toda sua fofura e esperteza ao surgir reconhecendo a mamãe na televisão em um vídeo. Nesta segunda-feira, 17, a jornalista global postou registros do momento especial e encantou os internautas.

Cheia de estilo, a herdeira da comunicadora com o diretor do Encontro, Alexandre Mattoso, apareceu sendo segurada na frente da TV e ficou toda contente ao ver a imagem da mãe na tela. Aurora então sorriu e ficou balançando os pés. Depois, ela surgiu em fotos sentada e prestando atenção na jornalista.

"Zerei a vida! No vídeo, Aurora vendo e reconhecendo a mamãe. Nas fotos, Blika e Aurora assistindo ao @bemestar no @edecasanasredes", compartilhou Michelle toda contente o momento de sua filha e seu cachorrinho.

Na véspera do Dia das Mães, a apresentadora voltou à televisão e ficou muito emocionada ao receber uma singela homenagem em seu retorno. Ao reaparecer no É de Casa, após o fim de sua licença-maternidade, ela foi surpreendida com um VT de Aurora.

Vale lembrar que a filha da jornalista nasceu no dia sete de outubro do ano passado. A gravidez para a apresentadora foi algo inesperado. Aos 43 anos, ela não pensava em ser mãe e acabou sendo surpreendida pelo acontecimento. Michelle Loreto também não pretendia se apaixonar por alguém, mas vive um relacionamento com o pai de sua herdeira, o diretor do EncontroAlexandre Mattoso.

Veja o vídeo da filh de Michelle Loreto:

Michelle Loreto encanta ao mostrar a filha toda estilosa e sorridente

A jornalista Michelle Loreto encantou ao compartilhar um clique fofíssimo de sua única filha, a pequena Aurora, que está prestes a completar oito meses nos próximos dias. No domingo, 02, a apresentadora global postou o registro em seus stories e chamou a atenção.

Isso porque, a herdeira da comunicadora apareceu toda sorridente e estilosa. Usando um conjuntinho de moletom de cor rosa, laço na cabeça e tênis prata com brilho, a pequena passou dos limites da fofura. Veja o look da bebê aqui.