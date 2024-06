Bruna Biancardi usou grife brasileira no batizado de Mavie; saiba valor

Bruna Biancardi chamou atenção com look escolhido para o batizado de Mavie, fruto da relação com Neymar; saiba a seguir quanto custou!

Bruna Biancardi (30) chamou atenção neste domingo, 9, com a escolha do look para o batizado de Mavie, sua filha com Neymar Jr. (32). Para o momento especial, a influenciadora vestiu uma grife brasileira e a CARAS Brasil descobriu o valor.

A influenciadora combinou uma calça branca com um top da PatBO —grife brasileira que já foi escolha de celebridades internacionais como Beyoncé, Camila Cabello, Jennifer Lopez e Alicia Keys. Parte da linha Crepe Blume, a peça está disponível no site oficial da marca por R$ 1.750.

Foto: Reprodução/PatBo

De acordo com as informações do site, o top branco é confeccionado no tecido crepe, possui uma flor aplicada, alças reguláveis, zíper destacável no centro costas e é forrado internamente. A peça deu um toque especial para o look de Bruna Biancardi .

O batizado de Mavie aconteceu neste domingo, 9, e marcou também a data especial para Marina, filha de Hanna Carvalho, melhor amiga da influenciadora. As duas decidiram reunir as famílias e batizar as pequenas juntas.

O look das pequenas também chamou atenção. Os dois vestidos de Mavie e Marina foram encomendados e feitos em tons de branco. O primeiro modelo apresenta babados e uma saia rodada, enquanto o segundo é mais liso, feito de seda, renda renascença, bordados em rococó, e tecidos nobres.

No sábado, 8, Biancardi usou as redes sociais para falar sobre os preparativos do batismo da filha e da afilhada. "Aqui tá uma correria, é o batizado da Mavi e da Marina. Nós vamos fazer no mesmo dia, então estamos aqui para os preparativos", disse a influenciadora.

