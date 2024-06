Thelma Assis conta que mãe recebeu diagnóstico de tumor maligno: "Angústia"

Thelma Assis contou que sua mãe, dona Yara, descobriu um tumor raro perto do coração após realizar exames de rotina em janeiro

Após um período longe das redes sociais, Thelma Assis reapareceu em um vídeo no Instagram. Na publicação, a médica contou que sua mãe, dona Yara, descobriu um tumor raro perto do coração após realizar exames de rotina em janeiro. Com isso, ela precisou passar por uma cirurgia e, felizmente, foi tudo bem.

"Estou uns dias, talvez semanas sumida daqui. E resolvi fazer esse vídeo para contar o motivo. Sempre falo aqui sobre a importância do autocuidado e faz parte do autocuidado aquele check-up anual orientado por um profissional de saúde que vai te dizer quais os melhores exames de acordo com a sua idade, histórico familiar e pessoal. Tento colocar isso em prática tanto comigo, como com a minha família", iniciou.

"No começo deste ano, em janeiro, fazendo um exame de rotina, a minha mãe foi fazer um exame de imagem para poder visualizar se estava tudo bem com o coração dela. Na medicina, às vezes acontece isso. A gente vai procurar uma coisa e acaba encontrando outra. E, aí, a gente descobriu que o coração dela estava ok, mas que ela tinha um tumor exatamente no meio do peito, na frente do coração, um tumor do tamanho de um limão”, detalhou a apresentadora, que disse que o tumor foi originado em um órgão chamado timo.

Segundo ela, a tendência é que ele diminua com o passar dos anos, mas não foi o que aconteceu com Dona Yara. “Ele aumentou e ele ia continuar aumentando até que ele pudesse dar algum sintoma. E talvez nesse momento já poderia ser tarde demais. Então, ele precisava ser tirado o quanto antes por uma cirurgia”, explicou.

Em seguida, Thelma contou que a mãe precisou passar por uma cirurgia. “A gente perde o chão. Tem seis meses que estou vivendo isso e a gente tem que continuar vivendo. Olha quantas coisas eu não fiz nesses seis meses e carreguei aqui, quietinha essa angústia. E, finalmente, chegou o dia da cirurgia dela. E, felizmente, foi tudo bem. Ela conseguiu tirar o tumor. Havia uma chance de ele ser benigno, mas não, a gente descobriu que era maligno. Ou seja, ele precisava ser retirado o quanto antes”, relatou.

Por fim, a campeã do BBB 20 aconselhou os internautas a valorizarem as pessoas que amam. “Pessoalmente, nesses seis meses, eu vivi com a minha mãe como se fossem os últimos meses de vida dela porque não sabia qual seria o resultado disso tudo. E muitas vezes a gente fica achando que valorizar a pessoa que você ama tem a ver com grana, com dinheiro. Mas nesses seis meses o que eu fiz foi, mesmo sem ela perceber, dizer todos os dias para ela o quanto eu a amava […] Valorizem as pessoas que vocês amam de verdade, digam que ama, não esperem ter uma data limite, um diagnóstico ruim”, disse.

Confira o desabafo: