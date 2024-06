Grávida, Virginia Fonseca descobre motivos de suas cólicas intensas

Após sentir fortes cólicas e ficar de repouso, Virginia Fonseca descobre o que estava acontecendo com seu primeiro menino, José Leonardo, na barriga

A influenciadora Virginia Fonseca descobriu o motivo de suas cólicas intensas nos últimos dias e que a fizeram inclusive ficar de repouso por recomendação médica. Nesta segunda-feira, 17, após fazer mais ultrassom para ver José Leonardo, seu primeiro menino com Zé Felipe, ela ficou sabendo o que houve.

Ao realizar o exame de imagem, a apresentadora do SBT ficou sabendo que o herdeiro, que tem nascimento previsto para setembro, mudou completamente de posição. Segundo a famosa, ele estava de cabeça para baixo e, ao resolver ficar sentado, foi que a deixou cheia de dores. Por precaução, a médica que a companha deu remédios e pediu que ela ficasse mais parada.

"Falar pra vocês o por que, porque o José Leonardo não parava quieto, mudou de posição, ele tava com a cabeça pra baixo, agora ele mudou de posição e tá sentado, nessa mudança de posição que eu tava sentindo cólica", contou a nora do cantor Leonardo sobre o que houve.

Além de ter feito ultrassom do bebê nesta segunda-feira, 17, Virginia Fonseca aproveitou para realizar outro exame da gestação e passou mal ao ter que passar pelo procedimento intenso. Faltando poucos meses para a chega de José Leonardo, ela mostrou que ele tem ganhado presentes luxuosos como um macacão de grife de valor altíssimo.

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.