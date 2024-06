Grávida, Virginia revela decisão de sua médica após sentir cólicas

Com agenda cheia de compromissos, Virginia revela que sua médica tomou decisão após ela sentir cólicas frequentes na gestação de José Leonardo

A influenciadora Virginia Fonseca revelou nesta sexta-feira, 14, que recebeu recomendações de sua médica após sentir cólicas frequentes nos últimos dias. Grávida pela terceira vez, a esposa do cantor Zé Felipe comentou em sua rede social que estava sentindo José Leonardo mexer mais na barriga.

Com uma agenda cheia de compromissos e bem agitada, pegando sempre seu avião para ir de Goiânia para São Paulo gravar o seu programa, a apresentadora do SBT foi medicada e contou que ficará mais quietinha como sugerido pela profissional que está cuidando de sua gravidez.

"Não posso fazer excercícios, a médica pediu pra eu não fazer por conta das cólicas que eu estou sentindo, né, acho que o Zé tá mexendo muito, tá mudando de posição, enfim, tá tudo bem, nada tipo, não aconteceu nada, não teve nenhum sangramento, nada, só a cólica mesmo que deve ser ele, que ele tá mexendo muito forte e acho que é isso, aí ela pediu pra eu ficar mais quieta esse final de semana, ficar mais de boa", contou o que terá que fazer.

Vale lembrar que nesta quinta-feira, 13, Virginia Fonseca pegou seu avião particular e ao chegar na aeronave foi surpreendida com uma surpresa feita por Zé Felipe. No mesmo dia, ela voltou para Goiânia, onde amanheceu e revelou que terá que ficar de repouso.

No Dia dos Namorados, a famosa ficou em casa com o filho de Leonardo. Os dois curtiram o dia com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, e à noite tiveram um simples jantar. Diferente da maioria, o casal apostou em uma refeição pronta na cozinha de casa sem grandes preparações ou enfeites.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca compra relógio de serpente que custa uma casa

A influenciadora digital e empresário Virginia Fonseca impressionou ao mostrar o novo item de luxo que acabou de adquirir. Nesta segunda-feira, 10, durante compras com as filhas, Maria Alice e Maria Flor, em um shopping de alto padrão em São Paulo, a famosa obteve o acessório caríssimo.

Em seus stories, a apresentadora do SBT comentou que não aguentou e se rendeu ao item de luxo. A esposa do cantor Zé Felipe então exibiu o relógio inspirado em uma serpente em seu braço. De ouro amarelo 18K e aço com pavê de diamantes, a peça da marca Bulgari tem um valor de uma casa, custando R$ 110 mil. Veja o relógio aqui.