Famosos lamentam morte do cantor sertanejo Chrystian: 'Talento ímpar'

O cantor sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, faleceu aos 67 anos; Fábio Jr, Michel Teló e Zezé Di Camargo prestam homenagem ao artista

O cantor sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ser internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Segundo o comunicado oficial, o artista foi diagnosticado "com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado".

Durante a madrugada desta quinta-feira, 20, nas redes sociais, famosos como Zezé Di Camargo, Fábio Jr, Michel Teló, Roberta Miranda e outros, lamentaram a partida precoce de Chrystian.

Confira as homenagens:

O cantor Zezé Di Camargo prestou uma homenagem emocionante ao amigo em seu perfil oficial no Instagram. "Certamente um dos maiores nomes do sertanejo. Com seu talento ímpar, nosso querido Chrystian partiu. Obrigado por ser referência para mim e muitos na nossa música. Gigante! Que Deus te receba em seus braços com amor e cuidado, meu amigo. Estarei sempre aplaudindo você! Descanse em paz", escreveu ele na legenda.

O cantor Fábio Jr publicou um vídeo de um encontro especial ao lado de Chrystian e também o homenageou. "E vai ser assim que sempre vou lembrar de você. A gente se conheceu lá nos nossos 12… 15 anos de idade na Miniguarda, depois você, Chrystian e eu, Mark Davis, cantando em inglês…", iniciou.

"E daí pra uma vida toda de carinho e respeito por um dos grandes artistas do nosso Brasil, um cara tão divertido e com coração GIGANTE. Que Jesus e os amigos da luz te recebam! Meu carinho a toda família e fãs! Beijão do 'Desorientado' aqui!" completou Fábio.

O cantor Ralf, ex-dupla e irmão de Chrystian, prestou uma homenagem emocionante ao artista. Em seu Instagram, ele resgatou uma foto, em preto e branco, da época em que os dois ainda dividiam o palco. Eles seguiram juntos de 1983 a 2021.

"Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso 'Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", declarou ele.

O cantor sertanejo Leonardo também homenageou o amigo: "Perdemos uma das maiores vozes na música brasileira, @chrystiancantor! Descanse em paz, meu amigo, seu legado jamais será esquecido. Meus sinceros sentimentos a toda família", escreveu em suas redes sociais.

A cantora Roberta Miranda resgatou imagens do artista com Ralf e compartilhou uma homenagem ao amigo em seu Instagram oficial. "Chrystian, jamais vou esquecer você e o seu sorriso. Um pouco de mim e da música sertaneja se vai junto com você", iniciou ela.

E completou: "Estou triste. Nunca imaginei me despedir assim. Mas o seu legado e das músicas sempre será lembrado. 'Vidas Dividida', 'Tempo ao Tempo', 'Prece à Minha Mãe' e 'Esperando Você Chegar' serão sempre eternizadas na sua voz. Agora, sua voz será ouvida aí no céu. O mundo sertanejo chora, incluindo eu. Descanse em paz, meu amigo".

O cantor Felipe Araújo publicou em suas redes sociais uma imagem de Chrystian e se despediu do cantor. "A música sertaneja perde um talento. Mesmo sem termos nos conhecido pessoalmente, sua carreira foi inspiradora. Descanse em paz @chrystiancantor e que seu legado continue a brilhar", escreveu.

Michel Teló homenageou Chrystian em seus stories no Instagram com uma imagem especial de um encontro com o cantor: "Descanse em paz, ídolo. Esse dia foi um dos mais especiais da vida", declarou o famoso.