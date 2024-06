Local do velório de Chrystian, cantor que fez dupla com Ralf, é revelado

O último adeus para o cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, já tem data e hora para acontecer em São Paulo. Saiba detalhes

O último adeus para o cantor Chrystian, ex-dupla com o irmão Ralf, acontece na manhã desta quinta-feira, 20. Ele estava internado no Hospital Samaritano em São Paulo, mas a causa da morte não foi divulgada pela família.

De acordo com uma publicação feita pela equipe do cantor no Instagram, o velório acontece no Cerimonial Ossel, localizado na cidade de São Caetano do Sul, município da Grande São Paulo, das 11h às 16h.

Carreira

Nascido em 1956, como José Pereira da Silva Neto, Chrystian iniciou sua carreira artística aos 6 anos em um clube de Goiânia, onde se apresentava como Zezinho. Seu talento chamou a atenção da cidade, levando-o a ganhar um programa de TV chamado Pinguinho de Gente.

Com o objetivo de alavancar a carreira, ele e o irmão mais novo Ralf foram para São Paulo e eram levados todos os dias pelo pai até a porta da TV Bandeirantes para se apresentarem. Em 1973, a dupla um de seus maiores sucessos: música Don't Say Goodbye, que fez parte da trilha sonora da novela Cavalo de Aço, da TV Globo.

As músicas More Than You Know, Bird Songs, No Broken Heart, Emotions In My Heart, You're So Tender e Love's a Dream também fizeram parte da carreira. Após um breve rompimento, a separação definitiva da dupla aconteceu em 2021, mas Chrystian continuou no ramo musical e lançou trabalhos como a música Não Dá Pra Ficar Assim.

Segundo a nota divulgada pela assessoria, o famoso precisou ser internado por conta de "uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado". O falecimento foi confirmado no mesmo dia.

Ralf lamenta morte do irmão

Ralf, irmão e ex-dupla de Chrystian, lamentou a notícia nas redes sociais. "Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso “Pai” te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian."