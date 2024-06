Esposa de Chrystian revelou encontro determinante com o cantor: 'Corri atrás'

História de amor de fã! Meses antes da morte do cantor, esposa de Chrystian revelou como se conheceram em show do sertanejo

A história de amor de Chrystian e sua esposa, Key Vieira, foi contada pela loira meses antes da morte do cantor na noite desta quarta-feira, 19. Na rede social, eles surgiram em um vídeo falando como foi o encontro determinante para eles se casarem.

Segundo Key Vieira, ela era fã dele e foi a um show com as amigas, onde acabou se apaixonando logo de cara por Chrystian. Ao vê-lo entrando palco, a eleita do sertanejo revelou que sentiu algo diferente e que resolveu ir atrás dele após a apresentação. Ela usou a desculpa do perfume na toalha para ir ao camarim e acabou conversando com ele por três horas.

"Eu corri atrás dele, foi fazer um show na minha cidade, Cassilândia, quando ele entrou no palco, eu fiquei passada, parada nele...", relembrou Key o que sentiu ao vê-lo e depois acabou pegando a toalha com perfume. Por ter uma loja de importados com uma amiga, ela foi atrás dele com a desculpa de descobrir qual seria a fragância.

Após a longa conversa, eles trocaram os telefones e, por um tempo, Key Vieira o evitou e acabou o reencontrando, quando logo se casaram e ficaram por 29 anos até o anúncio da morte dele nesta quarta-feira, 19. "Tem uma fã especial aqui pra contar uma linda história de amor pra vocês! Nosso encontro foi preparado por Deus!", escreveu.

É bom lembrar que a amada do sertanejo não apenas compartilhava seu amor em declarações na rede social, mas também, provou seu sentimento ao ser a doadora de rim para ele. Em fevereiro deste ano, o cantor já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Na época, Chrystian chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita por Key Vieira, contudo, ele precisou adiar o procedimento.

Confira a história de Chrystian e a esposa:

Esposa de Chrystian mostrou momento de fé antes da morte do cantor

A esposa do cantor Chrystian, Key Vieira, compartilhou um momento de fé horas antes da partida do esposo na noite desta quarta-feira, 19. Em sua rede social, a loira postou uma foto de um crucifixo, dando a entender que estava em oração pelo seu amado.

Casada há 29 anos com o sertanejo, ex-dupla com o irmão Ralf, ela sempre postava fotos românticas com ele e fazendo declarações. Em nota publicada pela assessoria de Chrystian, Key Vieira e os filhos anunciaram o falecimento do cantor e lamentaram sua partida aos 67 anos após 60 anos de carreira. Veja o momento antes da morte dele aqui.