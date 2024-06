Esposa de Chrystian, Key Vieira tentou salvar a vida do cantor

Casada há 29 anos com o cantor, esposa de Chrystian tentou "dar vida" ao seu amado por meio de uma doação de rim, mas não conseguiu; entenda

A esposa do cantor Chrystian, Key Vieira, tentou dar vida ao seu amado nos últimos meses. Antes dele passar mal e falecer na noite desta quarta-feira, 19, a eleita do artista já planejava doar um de seus rins a ele.

Isso porque, em fevereiro deste ano, o sertanejo já havia sido internado no Hospital do Rim, em São Paulo, após ser diagnosticado com rim policístico. Na época, Chrystian chegou a se preparar para um transplante de rim e a doação seria feita por Key Vieira.

Contudo, a cirurgia precisou ser adiada e seria realizada no fim deste ano. Em sua rede social, o cantor explicou o motivo do cancelamento temporário do procedimento. "Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia", explicou ele.

Chrystian tinha sido internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele estava tomando medicamentos que impediam o transplante.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, ele brincou sobre receber o órgão da amada. "Por isso que eu casei com ela, eu sabia que um dia ia precisar de um pedacinho dela”, comentou entre risadas.

Há 29 anos casados, após se conhecerem durante um show dele, Chrystian e Key Vieira trocavam várias declarações na rede social. A loira provava com frequência que o amava muito ao fazer diversas publicações românticas.

Esposa de Chrystian mostrou momento de fé antes da morte do cantor

A esposa do cantor Chrystian, Key Vieira, compartilhou um momento de fé horas antes da partida do esposo na noite desta quarta-feira, 19. Em sua rede social, a loira postou uma foto de um crucifixo, dando a entender que estava em oração pelo seu amado.

Casada há 29 anos com o sertanejo, ex-dupla com o irmão Ralf, ela sempre postava fotos românticas com ele e fazendo declarações. Em nota publicada pela assessoria de Chrystian, Key Vieira e os filhos anunciaram o falecimento do cantor e lamentaram sua partida aos 67 anos após 60 anos de carreira. Veja o momento aqui.